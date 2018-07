Inhalt Seite 1 — Vicki Baum und Franz Kafka Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otio Köhler

Verloren, alles verloren – schluchzt Vicki Baum auf Seite 255 ihrer Memoiren –

– und meint damit die Welt ihrer Jugend; „Welch ungeheure Anstrengung unternahmen die Männer damals, um zu gefallen. Sie plusterten sich auf wie eitle Vögel, ließen sich bunte Schwanzfedern wachsen...“

Der Rezensent muß errötend gestehen, daß auch er nicht in der Lage ist, der Dichterin mit Federn zu dienen. Und – da er nun schon einmal bekennt: es erscheint ihm zweifelhaft, ob er selbst mit bunten Federn überhaupt Gnade vor den Augen der Dichterin gefunden hätte. Sie war zwar „immer... in alle möglichen Leute verliebt“ gewesen, hatte aber niemals ihre „Empfänglichkeit für gutes männliches Aussehen überwinden können“; „männlicher Intellekt“ interessierte sie „erst in zweiter Linie“. Und eben deshalb hat sie auch nie einen Psychoanalytiker aufgesucht, da der sie dazu gebracht hätte, ihre Bücher und ihr Leben „mit unattraktiven Intellektuellen“ anzufüllen.

Sie beschwert sich kokett über die „neueren Schriftsteller“, die „alle Register für Sex ziehen“. Ihr erscheint – „nach einer gewissen Zeit“ wenigstens – „bloße Unzucht auch ermüdend ... selbst dort, wo sie bis ins kleinste klinische und pornographische Detail beschrieben ist“. Damit allerdings hat Vicki Baum – freiwillig vermutlich nicht – ein Kriterium für die Unterscheidung ernstzunehmender obszöner Literatur und bloßer – Ludwig Marcuse möge mir verzeihen – Pornographie präsentiert: Obszöne Literatur schildert das Detail, auch die ekelerregende Einzelheit, Pornographie begnügt sich mit der appetitanregenden Andeutung, sie ist Aphrodisiakum. Und – soviel ist sicher – die meisten der einschlägigen Stellen in Vicki Baums Memoiren sind durchaus nicht obszön.

Vicki Baum – sie starb vor zwei Jahren in den Vereinigten Staaten – war keine bedeutende Schriftstellerin, sie verfertigte Konsumliteratur besserer Sorte. Sie hatte indes gegenüber ihren meisten zeitgenössischen Konkurrenten zwei Vorzüge: Zum ersten war sie sich ihrer Grenzen durchaus bewußt, und zwar nicht aus Bescheidenheit – die besaß sie nicht –, sondern aus Einsicht, sie wußte, daß sie für die Mode, für den Konsum schrieb, allenfalls war sie stolz darauf, wenn sie dem gerade Gängigen ein wenig voraus war. („Wie so häufig, war ich auf dem Gebiet des Romans der Zeitströmung voran; damals waren Kriegsromane mit Kraftausdrücken beliebt; erst ein wenig später kam das Thema der Geisteskrankheiten und Abirrungen an die Reihe, und erst in jüngster Zeit ist das Thema Blutschande eine gutverkäufliche Ware geworden“)

Zum anderen aber besaß sie einen gewissen pädagogisch aufklärerischen Elan. Beides zusammen findet man heute bei einem Schriftsteller oder gar einer Schriftstellerin selten. Entweder glaubt eine Dichterin heute, durch den bloßen Besitz eines „Anliegens“ auch schon literarisch qualifiziert zu sein, oder sie schreibt bewußt für den Konsum, fürs Geld, ohne sich um die Gesellschaft zu kümmern, in der sie schreibt und lebt.