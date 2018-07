Auch im Gaststättengewerbe hat die Stunde der Rationalisierung geschlagen

Von Hanne Huber

Seien Sie höflich zu unseren Angestellten – Gäste bekommt man leichter als Personal!“

In Her „guten alten Zeit“, also vor wenigen Jahrzehnten, gab es im ersten Hotel an der Table d’hote nur ein gemeinsames Essen, mit einheitlichem Menu, mittags und abends zu genau festgesetzter Stunde. Durch dreimaliges Läuten wurde eingeladen. Wer nicht an der Table d’hote, sondern auf seinem Zimmer speisen wollte, hatte einen Zuschlag zu zahlen.

Heute spricht man viel von Rationalisierung, auch im Hotel- und Gaststättengewerbe. Damals – praktizierte man sie, zumindest, was die Essenszeiten und die Speisekarte anlangt. Heute hält der Gast eine Speisekarte von einigen Dutzend Gerichten für selbstverständlich. Mit Mißbehagen nimmt er zur Kenntnis, daß „die Küche um 22 Uhr schließt“ – oder noch früher – und nur noch kalte Gerichte zu haben sind.

Daß die Post ihre Zustellung eingeschränkt hat, daß die Banken am Samstag ihre Schalter geschlossen halten, daß die Handwerker den Zeitpunkt bestimmen, wann des Auftraggebers Wohnung tapeziert, seine Wasserleitung repariert und seine elektrischen Leitungen ausgebessert werden, und nicht er, der Kunde zu verfügen hat, das hält er mittlerweile für normal, daran hat er sich gewöhnt. Aber wo das Mitternachtsmenü nicht mehr selbstverständlich ist, registriert mancher Gast noch peinlich berührt, daß der Service in diesem Haus doch sehr zu wünschen übrig lasse.

Das ist die eine Seite. Die andere ist die, daß es sich ein Kellner heute ohne weiteres leisten kann, einem Gast, der nach ungebührlich langer Zeit seine Bestellung reklamiert, zu antworten: „Auf Sie haben wir auch gerade noch gewartet.“