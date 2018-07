Inhalt Seite 1 — ZEIT-Berichte aus der Forschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Entthrontes Edelgas

Über ein halbes Jahrhundert lang haben Generationen von Schülern und Studenten das Dogma gelernt: Edelgase gehen keine chemischen Verbindungen ein. Jetzt ist es einer Forschergruppe am Argonne-National Laboratory in Illinois gelungen, das Edelgas Xenon mit dem Element Fluor zur Reaktion zu bringen.

Die Chemiker haben eine Mischung der beiden Gase bei normalem atmosphärischen Druck eine Stunde lang auf 400 Grad Celsius erhitzt und danach auf minus 78 Grad schnell abgekühlt. Zu ihrer Überraschung fanden sie nach dieser Prozedur kein freies Xenon mehr in dem Behälter vor, dafür aber farblose Kristalle, die sich als eine neue chemische Verbindung herausstellten: Xenon-Tetrafluorid.

Wichtiger als das materielle Ergebnis dieses einfachen Experimentes, das sich in jedem chemischen Laboratorium ohne großen Aufwand durchführen läßt, ist die Tatsache, daß nunmehr fast alle Lehrbücher der Chemie umgeschrieben werden müssen.

Sauerstoff gegen Bakterien

kämpfung bakterieller Injektion wurde von einer Gruppe Mediziner an zwei Kliniken in Glasgow erprobt. In der Zeitschrift „Lancet“ berichten die Forscher über drei Fälle, in denen sie Wundinfektionen dadurch zum Stillstand bringen konnten, daß sie die Kranken in eine Sauerstoffdruckkammer brachten.

Die Bakterien, die den gefährlichen Wundbrand hervorrufen, werden, wie man schon seit langem weiß, von Sauerstoff abgetötet. Durch den Aufenthalt in einer Sauerstoffkammer, in der ein Druck von etwa zwei Atmosphären herrscht, wird das Blut eines Patienten und somit auch die Wunde derart mit Oxygen angereichert, daß die Bakterien dort nicht mehr lebensfähig bleiben.