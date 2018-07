Zum erstenmal seit längerer Zeit läßt sich von einem „besseren Börsenklima“ sprechen. Die deutschen Aktienmärkte haben den Rückschlag, der nach der kurzen „Kuba-Hausse“ folgte, rasch überwinden können. Immer mehr festigt sich die Auffassung, daß der tiefste Punkt der zwei Jahre dauernden Baisse-Bewegung hinter uns liegt. In den vergangenen Tagen ist klar geworden, daß jetzt niemand mehr ein Interesse daran, hat, die Kurse erneut unter Druck zu setzen. Auch ausländische Abgaben fürchtet man nicht mehr sonderlich, seitdem die Bundesbank in ihrem Oktoberbericht eindeutig festgestellt hat, daß bereits im 3. Quartal 1962 die Aktienkäufe des Auslandes seine Verkäufe übertroffen haben, und zwar um 140 Mill. DM. Das Ausland hat diese Beträge zwar nicht zu den Tiefstkursen bekommen, aber immerhin noch recht billig. Zur gleichen Zeit ist der Aktienbesitz der deutschen Banken weiter um 40 Mill. DM zurückgegangen. In der jüngsten Zeit dürften die Banken allerdings ihre Aktienverkäufe stark eingeschränkt, viele sogar gestoppt haben. Heute liegen zahlreiche Banken auf der Käuferseite. Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß den Banken im Hinblick auf ihre Jahresbilanzen höhere Aktienkurse als heute nur angenehm sein können.

Die jüngsten Sonderbewegungen auf den Aktienmärkten geben jenen Voraussagen recht, in denen behauptet wurde, daß sich die Kursentwicklung künftig differenzierter vollziehen wird als in den Monaten der raschen, allgemeinen Aufwärtsbewegung. Ohne Zweifel ist in der Baisse überall übertrieben worden. So schlecht wie die Kurse heute aussehen, geht es der deutschen Wirtschaft in ihrer Gesamtheit keinesfalls. Und so miserabel sind auch ihre Aussichten nicht, wenn künftig eine einigermaßen vernünftige Wirtschaftspolitik gemacht wird. Dafür gibt es einige hoffnungsvolle Ansätze. Diese reichen jedoch noch keinesfalls aus, um eine Hausse auf breiter Front zu rechtfertigen.

Man kommt auch nicht mit dem reinen Branchen-Denken weiter. Natürlich sind die Aussichten der Maschinenbauindustrie besser als die der Eisen- und Stahlunternehmen. Ohne Zweifel wird man die Automobilaktien zurückhaltender beurteilen als beispielsweise die Papiere der Kaufhäuser die auf der Sonnenseite des steigenden Masseneinkommens liegen. Aber in jeder Branche gibt es gute und schlechte Verdiener. Deshalb führt jede schematische Betrachtungsweise letzten Endes zu kostspieligen Irrtümern. Eine allgemeine Kurskorrektur erscheint sicherlich berechtigt. Viele meinen, daß sie jetzt bereits durchgeführt ist. Nunmehr komme es darauf an, die wirklich erstklassigen Unternehmen (gleich welcher Branche) zu finden und zu prüfen, inwieweit ihre Kurse noch eine Aufstockung vertragen können. Es ist kein Wunder, wenn man sich plötzlich der sogenannten „goldgeränderten“ Aktien erinnerte. Gemeint sind z. B. Metallgesellschaft, Degussa und andere, die bei fester Tendenz nur schwer aufzutreiben sind.

Ausgangspunkt der Sonderbewegungen waren die MAN-Aktien. Die vorgeschlagene Kapitalerhöhung hat den Kurs deshalb nicht belastet, weil das Unternehmen gleichzeitig verkündete, ihm sei es gelungen, mit den Umsätzen auch die Erträge zu steigern. Heutzutage keine alltägliche Feststellung! Die Börse nimmt an, daß ähnliches auch bei den anderen Unternehmen der deutschen Maschinenbauindustrie der Fall sein wird. Deshalb feste Kurse bei Klöckner-Humboldt-Deutz, bei Demag und bei Lindes Eis (wo man ebenfalls von einer Kapitalerhöhungsmöglichkeit spricht). Die Ausgabe junger Aktien braucht bei dem gegenwärtigen Börsenklima nicht mehr unbedingt ein Baisse-Faktor zu sein. Jedenfalls wurde der Bezugsrechthandel bei der Gesellschaft für Markt-& Kühlhallen (Großaktionär: Lindes Eis) ohne Schwierigkeiten durchgeführt. Relativ wenig von der freundlicheren Tendenz profitierten bislang die Rheinstahl-Aktien, obwohl ihre große „Tochter“ Hanomag zu den renommiertesten deutschen Maschinenbaufabriken gehört. Aber im Rheinstahl-Beteiligungs-Portefeuille befinden sich auch einige „Fußkranke“. Dem Außenstehenden ist es deshalb kaum möglich, sich ein zutreffendes Bild von der wirklichen Rheinstahl-Ertragslage zu machen.

Der Chemie-Pessimismus ist weitgehend geschwunden. Die großen IG-Farben-Nachfolger haben sich um fast 15 % von ihren bisherigen Tiefstkursen entfernt. Aber auch bei den kleineren Unternehmen gab es bessere Kurse. Doch blieb die Entwicklung hier differenziert. Mit großer Zurückhaltung steht die Börse weiterhin den Aktien von Reichhold Chemie gegenüber. Der letzte Aktionärsbrief läßt zwar erkennen, daß es gelungen ist, die großen Verlustquellen zu stopfen. Doch hält der Druck auf die Gewinnmargen an. Nichtsdestoweniger wird ein „befriedigendes Ergebnis“ in Aussicht gestellt, wobei den Aktionären die Feststellung überlassen bleibt, was unter den gegebenen Umständen „befriedigend“ ist. Schließlich haben sie nicht vergessen, daß die Gesellschaft für 1961 ihre Dividende von 16 auf 12 % gesenkt hat. Deshalb wird befriedigend wohl nichts anderes heißen, als daß man diesmal glaubt, um eine weitere Senkung herumzukommen.

Kurt Wendt