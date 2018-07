Als Gast in deutschen Hotels (I) – Die Misere der deutschen Gastronomie

Von Heinz D. Stuckmann

„Man hat auf den mangelnden Service im Hotel- und Gaststättengewerbe hingewiesen. Ich ...“ (möchte) „... solche Vorwürfe zurückweisen und betonen, daß die Hotels und Gaststätten nach wie vor bestrebt sind... überdurchschnittliche Arbeiten zu leisten.“ (Willy Pauly, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes.)

Als ich das Restaurant A. betrete, schaue ich auf die Uhr: 21.43. Ich habe mir das so genau gemerkt, weil ich nur eine gute halbe Stunde Zeit habe, um ein wenig zu essen. An fünfzehn Tischen mit siebzig Plätzen sitzen zwölf Personen. Sie essen, suchen in der Speisekarte, unterhalten sich. Also könnte es schnell gehen. Zwei Kellner flitzen umher, aber sie übersehen mich geflissentlich.

Zehn Minuten später stehe ich auf und gehe suchend umher, bis ich eine Speisekarte gefunden habe. Die Kellner stört es nicht. Es dauert abermals vier Minuten, bis endlich einer der beiden Herren an meinem Tisch steht und fragt: Hat der Herr schon bestellt Wie sollte ich und bei wem? Also bestelle ich Goldbarschfilet. „Ist gestrichen“, sagt der Kellner, obwohl es nicht gestrichen ist, denn sonst hätte ich es wohl nicht bestellt. Als ich abermals nach der Karte greife, geht er wieder weg.

Lauwarme Nudeln

Die Uhr zeigt 21.57, und deshalb suche ich in der Spalte „Für den eiligen Gast“. Aber zunächst muß ich wieder vier Minuten warten, bis der Kellner für den eiligen Gast Zeit hat. Ich wünsche nun: „Nudeleintopf mit Rindfleischeinlage“ und füge hinzu: „Für den eiligen Gast“. Der Kellner dagegen: „Das dauert aber lange.“ Ich weise auf den Vermerk hin, aber er meint verächtlich: „Ach – was die da immer schreiben...“ Dennoch bleibe ich bei meinem Nudeleintopf, einer Flasche Mineralwasser und einer Schachtel Streichhölzer.