Von Eka v. Merveldt

Sofia im November

Paradox genug – in Sofia hat man im Augenblick nach der Ankunft die Sensation, von etwas befreit zu sein. In dieser Hauptstadt eines kommunistischen Landes, dessen Regierende als Musterknaben des Kreml gelten und die schon im äußeren Bild mehr Rot zeigt als etwa Warschau oder Budapest mit Fahnen, Spruchbändern, Pappbildern der großen Brüder, die mehrstöckige Hausfassaden bedecken – in Sofia sind die Straßen leer. Für den, der aus dem hektischen Verkehrsgebrause aus Paris, München oder Wien kommt, wirken sie wie im Sommer ausgetrocknete Flußbetten in Sonnenländern. Man kann darin umherwandern ohne ständige Bedrohung des Lebens. Nur ein paar Staatslimousinen mit verhängten Fenstern, einige „Wolga“ und „Moskowitsch“ im Privatbesitz fahren umher.

Das Haus der Partei ist, kein Zufall, in dieser Stadt das auffallendste Gebäude. „Ein schöner Gebäudekomplex“ heißt es noch im Reiseführer, den mir Radio Sofia nach Hamburg geschickt hatte. Riesig nun wirklich mit klassizistischen Elementen aus Griechenland, Rom und sonstwoher, eine Art Leningrader Barock, mit einem plumpen Turm, einer Stange darauf und – weithin leuchtend – einem roten Stern. „Der Ministerrat, das Zentralkaufhaus (ZUM), das Komitee für Bauwesen und Architektur und das Hotel ,Balkan‘ befinden sich zu beiden Seiten des sogenannten ‚Largos‘, gegenüber der Hauptfassade des Parteihauses, und bilden zusammen ein geschlossenes architektonisches Ensemble, das 1952 bis 1955 erbaut wurde“, fährt der Reiseführer fort. Aber wie ich gleich bei meiner Ankunft erfuhr, sind selbst Kommunisten in hoher Parteistellung geniert über das „Ensemble“, und sie nennen das pompöse Parteihaus auch nicht mehr schön. Das neue Hotel „Rila“ gleich neben dem „Balkan“ gilt jetzt als eines der repräsentativsten modernen Gebäude, und es zeigt nun kein russisches Aussehen mehr; es ist eindeutig von den „Kapitalisten“ beeinflußt.

So hatte denn auch in dieser neuen Ägide, unter der Bulgariens Baurausch der letzten Jahre sich austobt, das „Komitee für Freundschaft und kulturelle Verbindungen mit fremden Ländern“ den amerikanischen Architekten Richard Neutra eingeladen, in Sofia einen Vortrag zu halten. Ich kam mit ihm von Wien, seiner Heimatstadt, wo er im überfüllten Auditorium Maximum der Universität vor 1700 Menschen, zum großen Teil Studenten, gesprochen hat. Der Saal faßt eigentlich, nur halb so viel, und der Andrang war so groß gewesen, daß viele keinen Einlaß fanden.

Auch in Sofia wollte Neutra, wie er es überall in der Welt gewohnt ist, vor Studenten sprechen. Noch in den drei Tagen war kein Zweifel daran, während der wir über die leeren Straßen Bulgariens fuhren und das Land kennenlernten: ein Land, in dem sich Ebenen, im bunten Herbstlaub intensiv leuchtende Berge mit anmutigen Linien, noch ungehemmt dahinströmende Flüsse und die alten Städte an ausgesuchten Punkten zu einer so außergewöhnlichen Harmonie und Schönheit zusammenfügen, daß sie schon immer und auch heute noch Armut und Einfachheit des Lebens einer Bevölkerung milderten, der seine Geschichte mehr Unterdrückung als Freiheit beschert hat.

Neutra, ein Fanatiker der Zusammenschau mit dem Blick in die Zukunft, ein Prediger und Missionar des „biorealistischen“ Bauens für die Bedürfnisse des Menschen, machte sich unterwegs Gedanken, ‚was er den Bulgaren Nützliches sagen könne. Indessen stiegen wir immer wieder aus dem Auto aus. und sahen – gemessen an den amerikanischen oder deutschen, an westlichen Maßstäben überhaupt – zwar nicht sonderlich imponierende, aber für das kleine Land mit seiner schweren Vergangenheit doch beachtliche Anstrengungen und Leistungen schöpferischer Initiative eines intelligenten und fleißigen Volkes. Bulgarien ist nicht mehr nur das Land des Joghurts und des Rosenöls.