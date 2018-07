Auch Gerechtigkeit kann unter bestimmten Umständen zu grausam sein. Das bekam ein Mann zu fühlen, den die Verachtung seiner Landsleute um nunmehr fünfundachtzig Jahre überlebte, bis sich jetzt, in unseren Tagen, hier and da Ansätze bemerkbar machen, ihn reinzuwaschen oder wenigstens zu entlasten. Dabei handelt es sich um einen, den man gut und gern sogar zu den Wohltätern der Menschheit zählen könnte, denn er war der Verfasser einer Bühnendichtung, die Millionen erfreut, erheitert und beglückt hat. Doch auch diese Dichtung wurde niemals so gewürdigt, wie sie es verdient hätte, weil ihr Glanz noch überglänzt wurde von der Musik, zu welcher sie einen großen Komponisten inspiriert hatte.

Der Mann, von dem die Rede ist, hieß Karel Sabina. Er war ein emsiger tschechischer Publizist und der glühendsten Patrioten einer, im geheimen und offenen Widerstand gegen die österreichische Herrschaft. Keiner steckte so tief und fest wie er in dieser Freiheitsbewegung, keiner war so wie er geistiger Angelpunkt der gesamten Organisation für eine künftige Unabhängigkeit des Tschechentums. Und eines Tages kam es heraus: Sabina hatte gleichzeitig für die österreichische Polizei gearbeitet!

Zwar hatte ihn bitterste Not in die Doppelrolle hineinschlittern lassen, zwar läßt sich beweisen, daß er kein einziges wirklich belangreiches Faktum aus dem Schatze seines unbegrenzten Wissens um Personen und Handlungen preisgegeben hat. Aber die Desillusionierung seiner Verehrer war zu furchtbar, um solchen Erwägungen Gewicht beimessen zu lassen. Sabina, der Tschechenheld, Sabina, der Dichter von Smetanas Meisterwerk, der tschechischen „Nationaloper“, blieb als Verräter gebrandmarkt.

Ein Schicksal, würdig, noch einmal überprüft zu werden. Der treue Sachwalter Kafkas und Janačeks unterzog sich dieser Aufgabe. Das Resultat legt er in einem überaus lesenswerten Bande vor –

Max Brod: „Die verkaufte Braut“ – Der abenteuerliche Lebensroman des Textdichters Karel Sabina; Bechtle Verlag, München; 220 S., 15,80 DM.

Das Buch gliedert sich in drei Teile: „Bericht“, „Vision“ und Nachwort. Der erste Teil benutzt und zitiert weitgehend einen zeitgenössischen Bericht. Der zweite Teil läßt den Dichter und Psychologen Brod zu Wort kommen: Er bringt eine fingierte Selbstrechtfertigung des unseligen patriotischen „Denunzianten“. Der dritte Teil gibt einen Überblick über die Sabina-Publizist und die neueren Bemühungen um eine Rehabilitierung. Für den Musikfreund interessant ist, daß Max Brod im zweiten Abschnitt zu der sehr einleuchtenden Feststellung kommt, schon die Dichtung der „Verkauften Braut“ bedeute eine verschlüsselte Selbstverteidigung ihres Autors. In der Tat klappt diese Interpretation bei genauerer Betrachtung des Textes vollkommen. Es ist klar, daß Sabina mit diesem prächtigen Gedicht, das sein bestes und echtestes blieb, sagen wollte: „Wie kann man glauben, daß ich dich verkauft hab, o Geliebte.“

Das Buch liest sich spannend, wie ein wirklicher Roman. Aber das Schönste daran ist doch die menschliche Wärme, mit welcher Brod, ohne voreiliger Parteilichkeit anheimzufallen, sich seines umstrittenen „Helden“ annimmt. Zum Schluß fühlt sich der Leser mehr als bereit, den gütigen, verstehenden Worten beizustimmen: „Letzten Endes glaube ich, daß die Menschen an dir mehr gesündigt haben als du an ihnen.“

Walter Abendroth