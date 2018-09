Von Harry Pross

Im November 1830 schrieb Heine an Varnhagen, er wisse sehr wohl, daß Adel und Kirche nicht die einzigen Feinde der Revolution seien; weit mehr hasse er die „aristocratie bourgeoise“.

Diese bourgeoise Aristokratie spukt seitdem unter den verschiedensten Namen in der politischen Soziologie: als Oberschicht, als Elite, als herrschende Klasse, als „die Hohen und Mächtigen“, als classe politique, als Führungsgruppe, und was dergleichen Bezeichnungen mehr sind. Von Saint-Simon an über Marx hat das Vorhandensein einer wirklichen oder gedachten Gruppe von bürgerlichen Elementen, die Einfluß auf das Ganze einer Gesellschaft nehmen, das neunzehnte Jahrhundert bewegt. Kein Wunder angesichts der englischen und französischen Herrschaftsverhältnisse! Zum Thema Nummer eins wurde die Sache aber erst mit dem Auftritt der italienischen und deutschen Nationalstaaten, der die Frage nachder Herrschaftsfähigkeit der Bourgeoisie im Ernst stellte.

Die Sorge war eben die, von der Heine 1841 in bezug auf die französische Unterrichtsreform Guizots geschrieben hatte: „Guizot hat nie etwas anderes gewollt als die Herrschaft der Mittelklasse, die er durch Bildung und Besitz dazu geeignet glaubte, die Staatsgeschäfte zu lenken und zu vertreten. Ich bin überzeugt, hätte er in der französischen Aristokratie noch ein Lebenselement gefunden, wodurch sie fähig gewesen wäre, zum Heil des Volkes und der Menschheit Frankreich zu regieren, Guizot wäre ihr Kämpe geworden; ich bin in gleicher Weise überzeugt, daß er für die Proletarierherrschaft kämpfen würde, wenn er die unteren Klassen durch Bildung und Einsicht reif glaubte, das Staatsruder zu führen, und wenn er nicht einsähe, daß der unzeitige Triumph der Proletarier nur von kurzer Dauer und ein Unglück für die Menschheit wäre.

Entwicklungssorgen also, wie wir sie heute im Weltmaßstab und unter anderen zivilisatorischen Gesamtbedingungen begreifen. Heinrich Heine, einer der klügsten und deshalb am meisten vernachlässigten politischen Schriftsteller, kommt nicht vor in dem Buch von

James H. Meisel: „Der Mythus der herrschenden Klasse – Gaetano Mosca und die Elite“; Econ-Verlag, Düsseldorf; 432 S., 24,80 DM.

Friedrich Nietzsche, der für den deutschen „Elitismus“ am meisten bedeutete, wird nur am Rande erwähnt. Das hat seine Ursache darin, daß der würdige Sizilianer Mosca erst spät und dann eigentlich mehr von den Auswirkungen als vom Autor selber Kenntnis nimmt. Der zerstreute Publizist Nietzsche und der Systematiker Mosca haben unabhängig voneinander gedacht. Daß ihre Ergebnisse sich ähnelten und zu ähnlichen verfehlten Versuchen, mit der Herrschaft fertig zu werden, zitiert werden konnten, hängt mit der Ähnlichkeit der deutschen und italienischen Nationalentwicklung zusammen.