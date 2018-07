Von Nieter O’Leary

In London kursiert die Geschichte von dem kleinen Mädchen, das mit ihrem ratlosen Vater vor der kaputten Fernsehtruhe steht. Als der Vater hilflos an den Schaltern dreht und der Bildschirm trotzdem dunkel bleibt, sagt das kleine Mädchen: „Ich weiß, was los ist, Papa. Es sind zuviel tote Cowboys im Kasten.“

In den rund 15 Jahren, in denen die Welt vom Fernsehen berieselt wird, hat sich das Niveau des Fernsehspiels kaum gehoben. Entwickelt hat sich nur die Industrie, die, mit wenigen Ausnahmen, von kommerziellen Werbeinteressen kontrolliert wird. Jedenfalls, soweit es die angelsächsischen Länder betrifft.

Abgesehen von der BBC, deren Verfassung keinerlei Reklame duldet, und einiger amerikanischer Sender, die sich nur mit Schulprogrammen befassen, sind alle Stationen vom Werbemoloch abhängig. In Großbritannien versucht die BBC wie eine alte gute Tante, die Massen von den Werbesendern fernzuhalten. In ihrer Programmgestaltung jongliert sie mit äußerstem Kitsch und sehr intelligenten kulturellen Sendungen. Wobei leider oft der Kitsch überwiegt.

Allerdings muß zugestanden werden, daß die BBC hin und wieder den Versuch macht, ihre Fernsehspiele in neue Formen zu pressen, die der neuen Erzählungsform angepaßt sind. Allein das Bedürfnis ihrer Produzenten, neue Wege zu gehen, versöhnt; selbst wenn es sich oft um sehenswerte Fehlschläge handelt.

Anders in Amerika, wo die Fernsehproduzenten in völliger finanzieller Abhängigkeit von den Sponsors arbeiten. Die kommerziellen Auftraggeber üben einen entscheidenden Einfluß auf das Programm aus, und sie machten bisher jede künstlerische Entwicklung des Fernsehspiels unmöglich. Drehbuchautoren, Regisseure, Intendanten und Darsteller leben von der Gnade der Auftraggeber – und in Angst um den Wochenscheck.

Keiner von ihnen würde wagen, neue Ideei vorzutragen, die nicht in die Werbung passen. Sie alle sind lediglich Zuschneider von Unterhaltungsprogrammen, die vom Standpunkt der Werbeleute leider unentbehrlich sind, um das Publikum vor den Bildschirm zu locken. Denn der Zuschauer soll nicht strapaziert, nur leicht unterhalten werden – die Werbung soll ankommen.