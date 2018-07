Das Bankhaus I. D. Herstatt KG a. A., Köln, eng verbunden mit dem Gerling-Konzern, hat in diesen Tagen einen bedeutsamen Schritt vollzogen. Es hat sich von dem bisherigen Leiter seines Düsseldorfer Börsenbüros, Hermann Mathias, getrennt.

Dieser Vorgang würde kaum Erwähnung verdienen, wenn man nicht gleichzeitig erfährt, daß dem Herstatt-Büro unter Mathias in Bank- und Börsenkreisen des öfteren nachgesagt worden ist, er habe durch börsliche und außerbörsliche Spekulationen die Baisse-Stimmung an den deutschen Aktienmärkten „gefördert“. Tatsache scheint zu sein, daß Mathias innerhalb seines Aufgabenbereiches über große Vollmachten verfügte, die ihm mit der Auflage gegeben worden sein dürfteil, mit Hilfe von Wertpapiergeschäften für die Bank Gewinne zu erzielen.

Jedem Börsianer (und wohl auch jedem Laien) dürfte klar sein, daß es in der Baisse nur eine Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen, nämlich durch sogenannte Leerverkäufe. Man verkauft Aktien, die man nicht hat, in der Hoffnung, sie zum Liefertermin billiger beschaffen zu können. Vieles spricht dafür, daß das Düsseldorfer Herstatt-Büro – wie andere Institutionen auch – von dieser spekulativen Möglichkeit Gebrauch gemacht hat. Auf alle Fälle dürfte feststehen, daß die Baisse-Aktivität am Düsseldorfer Platz an manchen Tagen auffallend stark war. Man sprach unverblümt von einer Düsseldorfer „Baisse-Clique“.

Das Bankhaus Herstatt gibt keinen Grund für die organisatorische Umgestaltung an. Es hat aber auf Anfrage gesagt, daß per Saldo die Eigengeschäfte der Bank bis Anfang November praktisch ohne Einbußen abgewickelt worden sind. Nun, das spricht für die Tüchtigkeit seines Düsseldorfer Büros. Wenn man es dennoch umgestaltet hat, so bleibt die Vermutung, daß es sich eine Bank mit einem breiten Kundengeschäft in Wertpapieren offenbar nicht gut leisten kann, durch akzentuierte Baisse-Manöver den Wert ihrer Kundendepots ständig zu vermindern. Die Kunden, auch wenn es sich um Versicherungen handelt, nehmen so etwas übel. Eigengeschäfte und Kundeninteresse liegen nicht immer auf der gleichen Linie. Das ist eine Feststellung allgemeiner Art, sie ist beileibe nicht nur auf Herstatt gemünzt; es gibt auch größere Institute, bei denen Interessenkollisionen gleicher Art vorgekommen sind.

K.W.