„Verrat auf Befehl“ (USA; Verleih: Paramount): Diesem mit erheblichem Aufwand und Geschick um authentische Details bemühten Spionage-Bilderbogen Georg Seatons („Ein Mädchen vom Lande“) liegt ein historischer Fall zugrunde. Aber weder dieser noch ein echt dreinblickender Goebbels oder die reichlichen Hakenkreuze können darüber hinwegtäuschen, daß Seaton (wie früher Otto Preminger mit seinem sentimentalen Breitwand-Epos „Exodus“) dem fatalen Hang erlegen ist, die jüngere Vergangenheit als spektakuläre neue Kulisse für die alten Wildwestabenteuer zu verwenden. Was diesen Film dennoch von ähnlichen Machwerken unterscheidet, ist, neben den beachtlichen schauspielerischen Leistungen des Starteams (so gelingt beispielsweise Werner Peters eine treffende Karikatur des Nazi-Funktionärs), der schüchterne Versuch, kritisch zu differenzieren. Doch es bleibt bei Ansätzen der Versuch mißlingt, die Kritik wird zugedeckt. War der englische Geheimdienst in der Wahl seiner Mittel zunächst skrupellos, erfährt man am Schluß beruhigt: der Agent hat Herz. Seatons SS-Schergen und Gestapo-Leute sind genauso tumb und genauso gewitzt wie die Akteure der üblichen Räuber und Gendarmfilme. Um ihnen zu entkommen, braucht man nur ein bißchen Phantasie, Geistesgegenwart und gelegentlich die Fäuste. Hitler-Deutschland wird zum Tummelplatz für Abenteurer. Der kleine Schreck aber kann das große Grauen nicht ~~~~~ uws