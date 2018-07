Von Werner Ross

Die Fabel vom französischen Esprit ist eine deutsche Erfindung. Auf französisch kann man nämlich von einem Menschen nur sagen, er habe Geist, und es bleibt ganz offen, ob dieser Geist witzig ist, schlagfertig, moussierend wie Champagner (also auf deutsch: „Esprit“) oder tiefsinnig, scharfsinnig, eindringlich, umsichtig. Auch der Heilige Geist heißt auf französisch Saint Esprit.

Trotzdem haben wir recht, wenn wir eine bestimmte französische Geistesart als andersgeartet herausfühlen – nur sollten wir beim Destillieren und Definieren vorsichtig sein und uns mit einem Förmelchen nicht begnügen, das bestenfalls bei (Voltaire, Anatole France und André Maurois paßt, und von Pascal bis Sartre, von Montaigne bis Montherlant hoffnungslos versagt. Wohl aber läßt sich sagen, was uns die westlichen Nachbarn – sei’s zu Nutzen oder Nachteil – voraushaben: ein umfassenderes und nachhaltigeres intellektuelles Training, eine Scharfsinnsschulung von klein auf, die Gewöhnung an die genaue, das Vergnügen an der treffenden Formulierung. Der Gegenstand dieses Trainings, sein Punching-Ball: der Mensch, erst als Modell in den literarischen Texten, dann lebendig. studiert in der Gesellschaft, vom Salon bis zur Spelunke.

Diesen Geist nicht „tief“ zu nennen, weil er sich lieber bei Charakteren oder Verfassungen aufhält, statt eilends ins Metaphysische zu streben, ist ein deutsches Vorurteil; jedenfalls muß der französische Gymnasiast über Kant wesentlich besser Bescheid wissen als der deutsche, und als Sartre den raunenden Heidegger transponierte, hat er ihn kaum verflacht.

Dies als Vorrede, um einen Geist vorzustellen, der in Frankreich zu den „Klassikern“ der Moderne gehört, in die Nachbarschaft Gides, Bergsons, Valérys, während er in Deutschland auch den literarisch Gebildeten kaum dem Namen nach bekannt ist –

Alain: „Von der Liebe, von der Arbeit, vom Spiel“, aus dem Französischen von Lonja und Jacques Stehelin-Holzing; Karl Rauch Verlag, Düsseldorf; 403 S., 18,– DM.

Von Alain sind im gleichen Verlag schon vorher erschienen: „Die Pflicht glücklich zu sein“ und „Spielregeln der Kunst“. Die Titel stellen ihn in die Reihe der „moralistes“ jener Denker, deren Lust und Ziel nicht das System ist, sondern die glückliche Beobachtung, der treffende Aphorismus, die Jagd nach dem Unwägbaren der Seele und der menschlichen Beziehungen. Auch Alain ist ein Fragmentarist wie Pascal oder Nietzsche; er folgt nicht einem Gedanken ins Labyrinth des Unendlichen, sondern setzt immer wie neu an, spontan, improvisiert, jedes Objekt wie ein Spielzeug ergreifend. „Systeme sind Greise“, sagt er, „wir aber werden nicht alt geboren.“ „Les idees et les äges“ heißt der französische Titel des Buches, so wie Pascals Hauptwerk „Les Pensées“ heißt. Und in diesem Gedanken-Buch ist keineswegs nur die Rede von der Liebe, von der Arbeit und vom Spiel, wie der deutsche Titel verspricht, sondern auch und sehr nachdrücklich vom Schlaf, von den Träumen, von den Märchen, von den Zeichen, von den Berufen, von den Festen.