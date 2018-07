Kreditinstitute ärgern sich über „Gratis”-Wettbewerb

Von Walt her Weber

Allabendlich wandert das Gros der 2 Millionen Inhaber von Postscheckkonten stolz zu den stummen Zweigstellen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, die an Hauswänden, Straßenrändern und Bahnhöfen ihre Sammelfunktion erfüllen. Der abendliche Spazierweg des Kontoinhabers zu einem der 100 000 gelben Briefkästen ist nicht nur beliebt, weil er Gelegenheit bietet, frische Abendluft zu schöpfen oder die Versuchung mit sich bringt, den Weg am Wirtshaus zu unterbrechen! Nein, die Schritte des Kontoinhabers werden vor allem durch das Bewußtsein beflügelt, an einer kostenlosen Dienstleistung zu partizipieren. Er freut sich darüber, daß die Post seine Aufträge unfrankiert und – so denkt er – kostenlos zu einem der 13 Postscheckämter transportiert, sie dort verbuchen läßt und den Empfängern schnellstens wieder franko ins Haus liefert.

Das Wort „kostenlos“ hat unseren abendlichen Spaziergänger seinerzeit zum Postscheckkunden werden lassen. Diesen Slogan benutzte die Bundespost in den letzten Jahren, um erfolgreich für ihren unbaren Zahlungsverkehr zu werben, während die Kreditinstitute, von denen nicht alle die Girokonten gratis führen, sich auf diesem Gebiet stärkere Zurückhaltung auferlegen mußten.

Alles wird berechnet

Ist nun der unbare kostenlose Postscheckverkehr wirklich bar aller Kosten? Keinesfalls. Im Gegenteil. Seitdem tüchtige Betriebswirte bei der Bundespost innerbetriebliche Leistungen und kalkulatorische Kosten zu ermitteln suchen, ist deutlich geworden, wie düster es um die Rentabilität (besser: Kostendeckung) des unbaren Zahlungsverkehrs bei der Post bestellt ist. Keine Leistung ohne Preis, möchte man sagen, wenn man weiß, daß jede Leistung, die bei der Post von einem Betriebszweig für den anderen erbracht wird, dem kostenverursachenden Bereich belastet wird.

So sind auch die Wege, die die Briefträger für die Postscheckkunden gehen, um die Zahlungsaufträge an den Mann oder die Frau zu bringen, keine Gratisleistungen im Sinne der Kostenrechnung, denn sie werden dem Postscheckbereich innerbetrieblich und kalkulatorisch berechnet und dem Postdienst gutgeschrieben. Diese Kosten tragen ihr Teil dazu bei, daß die rechnerischen Defizite oder Fehlbeträge beim Postscheckverkehr ständig gestiegen sind und 1960 rund 112 Mill. DM erreichten. Das entspricht einer durchschnittlichen Kostenunterdeckung je Postscheckbuchung von 10,5 Pf oder von gut 27 Pf je Lastschrift.