Ich wollte eigentlich nur sehen, ob es noch Birnen gab. Aber als ich das Lebensmittelgeschäft betrat, blieb ich verblüfft stehen: Marzipankugeln, Zimtsterne, Thorner Katrinchen, Christbaumringe, Marzipanbrote, Spekulatius zuhauf. „Um Himmels willen“, sagte ich, „Herr Forstmann! Das ist doch nicht Ihr Ernst!“

„Tja“, sagte mein Lebensmittelhändler und hob die Schultern, „was wollen Sie machen? Man muß das nehmen, was einem angeboten wird. Und mehr als das, was da liegt, kriege ich nicht! Herr Forstmann, haben mir die Fabriken gesagt, bestellen Sie, so viel wie Sie wollen, aber Nachbestellungen gibt es nicht. Ist ja auch klar: Die Fabriken können das ja gar nicht schaffen! Die da –“, er zeigt mit dem Wurstmesser auf Schokoladenwürfelberge, „die müssen 300 Saisonarbeiter für das Weihnachtsgebäck einstellen. Ja bitte, wo wollen sie die denn im November oder Dezember hernehmen? Wo jeder Extra-Leute braucht? Also – er schnitt routiniert seine Salami weiter, „kaufen Sie man ruhig jetzt schon ein, Frau Doktor. Die Sachen sind ja sowieso schon zwei oder drei Monate alt. Ob sie nun bei Ihnen oder bei mir noch sechs bis sieben Wochen liegen, das ist doch egal.“

Es wird einem überall gesagt. „Geschenke von Wert kauft man rechtzeitig!“ wirbt ein Kaufhaus in Hamburgs Innenstadt schon seit vierzehn Tagen. Aber was soll der tun, der weder seinem Mann eine nachgemachte englische Tudorkommode aus dem Warenhaus schenken noch die Adventskekse schon Anfang November kaufen will?

Man muß zumindest das Weihnachtsgebäck selber backen. Die ersten Rezepte stehen, versteht sich, schon längst in den Frauenzeitschriften. Man muß nur aufpassen, daß man sie bis zum Dezember nicht verlegt. sy