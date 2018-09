Die CDU hat in Hessen eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Deprimiert meinte der CDU-Vorsitzende Fay nach der Landtagswahl, „die ganze Wucht“ der Verstimmung über die „Spiegel“-Affäre sei auf die hessische CDU niedergegangen. In der Bonner Zentrale herrscht Alarmstimmung. Man spürt auch dort, daß die Wahl in Hessen nicht nur eine lokale Angelegenheit ist, und man denkt an 1965, an die nächste Bundestagswahl.

So schlecht war die Ausgangsposition der CDU gar nicht. Zwar konnte die Partei mit ihrem Vorsitzenden Fay, dem hessischen Landesvater Zinn keinen Widerpart bieten, aber die Meinungsumfragen erlaubten immerhin einen vorsichtigen Optimismus. Ja, es schien nicht ganz unmöglich, die SPD aus dem Sattel zu heben. Das Wahlresultat aber war niederschmetternd: Die SPD eroberte die absolute Stimmenmehrheit, die FDP verbesserte sich, und selbst der BHE hielt seine Position einigermaßen. Nur die CDU fiel zurück. Sogar in CDU-Hochburgen mit starker katholischer Mehrheit, in Limburg und Fulda, gelang den Sozialdemokraten ein Einbruch.

Warum hat die CDU in Hessen verloren? Offenbar haben viele Liberale, die bisher durchaus geneigt waren, für die CDU zu stimmen, unter dem Eindruck der „Spiegel“-Affäre FDP oder SPD gewählt oder sich, enttäuscht und verärgert, der Stimme enthalten. Für die CDU kann es dabei nur ein schwacher Trost sein, daß „Spiegel“-Affären nicht alle Jahre wiederkehren. Bei der Behandlung des Spiegel-Falls zeigte sich ja nicht nur ein Mangel an rechtsstaatlichem Empfinden, es wurde ebenso deutlich, daß die Regierung Adenauer eine Krise nicht mehr meistern kann. Ein doppeltes Unbehagen also herrscht unter den Wählern. Die CDU kann ihm nur begegnen, wenn sie die Nachfolgefrage rechtzeitig – und in liberalem Geiste – löst. Ein Kanzler, der ein Jahr vor der Bundestagswahl aus seinem Amt gezerrt werden muß, könnte den Trend, der jetzt in Hessen sichtbar wurde, zu einem Erdrutsch steigern, der die Fundamente der CDU-Regierung mitreißt. R. Z.