Was soll geschehen, wenn die Behörden der DDR eine wesentliche Behinderung auf den Zugangswegen von Berlin beschließen sollten? Wenn sie zum Beispiel über Nacht ein Visum für Deutsche einführten und damit das Recht in Anspruch nähmen, den einen Durchlaß zu gewähren und ihn den anderen zu verweigern? Sortieren nennt das Willy Brandt, und gegen das Sortieren der Reisenden nach Berlin will er alles mobilisieren, was er mobilisieren kann.