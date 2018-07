Inhalt Seite 1 — Jedes Körnchen Wahrheit ist kostbar Seite 2 Auf einer Seite lesen

In diesen Zusammenhang gehört, daß zuweilen die Bestimmung des § 187a StGB als verfassungswidrig bezeichnet wird, die die üble Nachrede gegen Politiker unter verschärfte Strafe stellt. Ich sehe darin keinen Verstoß gegen Artikel V. Auch der neue Entwurf sieht wieder eine solch; Bestimmung vor, § 176. Dieses Strafgesetz verschärft nur das Maß der Strafe für Äußerungen, die ohnehin strafbar sind. Bei der Entscheidung über die Schuld ist das Recht auf freie Meinungsäußerung genauso zu beachten wie bei der gewöhnlichen Beleidigung. Eine andere Frage ist, ob das verschiedene Strafmaß nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Ist es sachlich gerechtfertigt, die Ehre eines Politikers durch eine höhere Mindeststrafe zu schützen, als die eines schlichten Privatmannes oder einer Hausfrau?

Daß unser Grundrecht ins Privatrecht hineinwirkt, ist heute unbestritten; das Bundesverfassungsgericht hat es ausdrücklich erklärt, öffentlich; Interessen einerseits und private, gewerbliche Interessen andererseits sind vielfach verschränkt Dem Grundrecht wäre eine wichtige Funktion genommen, wollte man ihm hier Geltung versagen Man denke etwa an die Herstellung von Drogen, Arzneimitteln, Waffen, Automobilen, an das Bauwesen, die private Wasser- und Waldwirtschaft – überall sind Interessen im Spiel, die jedermann zu seiner Sache machen kann. Welches Interesse, das allgemeine oder das gewerbliche, überwiegt Das ist die Frage des Einzelfalls. Die Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte hat nach meinen Beobachtungen noch nicht die Konsequenzen am dem Vorrang des Grundrechts gezogen.

Daß tadelnde Urteile über gewerbliche Produkte schon nach § 193 StGB nicht rechtswidrig sind, auch wenn sie unrichtig sind, haben wir schon oben festgestellt. Die Rechtsprechung in Zivilsachen zieht daraus die Konsequenzen nicht. Damit hat es folgende Bewandtnis. Das Reichsgericht und ihm folgend der Bundesgerichtshof haben das „Recht auf den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb“ in den Rang der geschützten absoluten Rechte erhoben. Mit Hilfe dieses von der Rechtsprechung geschaffenen absoluten Rechts wird insofern die freie Meinung über Gebühr eingeschränkt, als ungünstige Äußerungen über diese Gewerbebetriebe oder deren Produkte als rechtswidrige Eingriffe in dieses absolute Recht beachtet werden.

Der Bundesgerichtshof ging sogar so weit, auch zutreffende Äußerungen zu verbieten. So wurde eine Auskunftei zu Schadenersatz verurteilt, weil sie einen Geschäftsmann zu Recht in einem Rundschreiben an ihre Kundschaft als langsamen Zahler bezeichnet hatte. In einer anderen Entscheidung sagt er ganz allgemein, daß geschäftsschädigende Werturteile, auch wenn sie nicht zu Wettbewerbszwecken geäußert werden, einen unmittelbaren Eingriff in den Gewerbebetrieb darstellen. Bei dieser Auffassung scheint mir der Rang des Grundrechts nicht erkannt zu sein. Es ist nicht einzusehen, warum sich ein Schauspieler oder ein Bildhauer oder ein Politiker eine einseitig-abwertende Kritik seiner Leistungen gefallen lassen muß, nicht aber ein Hersteller von Bremsbelägen oder Fischkonserven.

Eine neuere Entscheidung läßt erkennen, daß der Bundesgerichtshof im Begriff ist, seine Auffassung zu revidieren. Er hat eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg aufgehoben, die folgenden Fall betraf: Eine Zeitung hatte einen zutreffenden, mit echten Dokumenten ausgestatteten Bericht über eine Bank gebracht, die den Waffenhandel nach dem Orient finanzierte und hatte dies als gefährlichen Mißstand gekennzeichnet, der eine gesetzliche Abhilfe verlange. Der Inhaber der Bank hat die Zeitung auf Schadensersatz verklagt und vom Oberlandesgericht 5000 DM zugesprochen erhalten. Der Bundesgerichtshof hat dieses Urteil aufgehoben und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das Lüth-Urteil den Presseangriff gerechtfertigt. Die Öffentlichkeit habe ein berechtigtes Interesse an der Aufklärung über die mitgeteilten Tatsachen gehabt.

Bei unrichtigen Tatsachenbehauptungen wird der Maßstab strenger sein müssen, auch wird man bei öffentlichen Äußerungen eine Prüfungspflicht annehmen müssen. Grundsätzlich muß aber daran festgehalten werden, daß, ein genügendes öffentliches Interesse vorausgesetzt, auch eine unrichtige Behauptung zulässig sein kann. Auf alle Fälle wird man, einem Mil’schen Gedankengang folgend, sagen müssen, daß, wenn nur ein Körnchen Wahrheit in der Äußerung steckt, dieses Körnchen kostbar ist.

Davon muß ich eine gewichtige Ausnahme machen, die ich nicht erörtern, nur erwähnen will: die vergleichende Werbung. Nach herrschender Meinung gilt die Kritik des Wettbewerbers am Konkurrenten und an dessen Produkt, ja auch nur der Vergleich damit, als unlauter und gegen die guten Sitten verstoßend und damit als Verstoß gegen § 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Das gilt sogar dann, wenn die Kritik in tatsächlicher Beziehung wahr ist. Der Grund für diese Besonderheit ist klar: es liegt hier kein öffentliches Interesse, sondern nur das persönliche Interesse des Wettbewerbers vor. Dieses öffentliche Interesse und sein Grad und Gewicht ist bei der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Abwägung der entscheidende Umstand.