Von Walter Gong

Philosophierende Feststellung: „Spiegel“-Redakteure in Haft. Landesverrat oder?... Karlsruhe berät. Bundesregierung wehrt sich ihrer Haut. Die Wahrheit tröpfelt an den Tag. Die Presse lädt ein: Zum Jahresball mit politischer Prominenz. Der Kongreß tanzt.

Bonn am Rhein

Hallo... haaallo... (gähnt) wer ist denn da? Ach, du bist’s, Emil. Was rufste denn so Früh an? 11 Uhr schon? Was heißt hier schon 11 Uhr, wenn ich erst um 4... Na, wie soll’s schon gewesen sein. Ja, Prominenz war da. Wer alles? Ach, du lieber..., wie soll ich das wissen, na schön: Der Mende war da – was heißt hier klar? –, der Schröder, der Scheel, der Mischnick, die Schwarzhaupt, sah übrigens bezaubernd aus in schlichtem Bronzekleid. Nee, ich mach’ keine Witze, warum soll sie denn nich? Sah sehr gesund aus, tanzte innig im Foyer, da war Tanz- und Show-Orchester Peter van Eck und kaltes Büfett ... Show, Show! Wie Schau! Na ja. Büfett war gut und teuer. Kalter Hummer, kleindeutsche Ausgabe sieben Mark fuffzig. Man hat’s ja.

Wer noch? Pressechef Hase war da, sehr gesammelt. Nee, kein Vergleich mit Eckardt, aber seriöser. Mehr so auf sittlichen Ernst, weißt du. Brauchen wir auch. Lage war nie so ernst. Netter Mensch übrigens. Sagt man. Weiß nich, kenn’ ihn nich. Wer noch? Hm... Ware mal, ich hol’ ’ne Tasse Kaffee... Ja, wo waren wir denn? Lübke kam, eröffnete den Ball mit ‚Gold und Silber‘ – mit was? Mit Gold und Silber! Nein, nich mit Geld. Is’n Walzer. Danach durfte getwistet werden. Ob welche? Na klar. Waren auch junge Leute da, Söhne wohl und Töchter. Vielleicht auch Kusinen. Hatt’n Tisch im Musiksalon. Mensch, da war Musik, da konntste schwerhörig werden; ’ne Band, die haute immer nur so auf die Pauke. Wenn Musik erklang, redeten wir mit Händen: ’ne Art Taubstummenpantomime, weißt du. Muß lustig ausgesehen haben. Bundesschweigen mit Trommelbegleitung.

Doch, schicke Frauen waren auch da. Ganze-Menge. Wo die herkamen? Wie soll ich das wissen. Duttchen und schlicht germanischer Nacken nur ganz selten, viel sanft verwelkende Schönheit und ein paar – wie sagt mein Junge – kesse Bienen, schräge Sprungschanzen oder so. Was willste denn? Pamphlet schreiben? In diesem Land? Sieh dich vor! Viel Auswärtiges Amt. Saß dezent im Studio, bei Kerzenbeleuchtung, terrassenförmig, sehr gediegene Gestalten, Orchester dort zirpte vornehm auf den Saiten. Alles halblaut. Kein unschröder Ton. Regierung? Nee, war nicht viel. Franz Josef?... Hätt’ ich doch gleich bemerkt, auch in Tarnanzug, war aber nich. Hör mal, Emil, bin jetzt restlos müde, laß mich schlafen, ja? Seid nett zueinander! Mach’s Tor zu!

Ob jemand von der Textilindustrie da war? Schur: paar Spinner waren aus Politik und Presse da. Tschüs.“