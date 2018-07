Ob und inwieweit der Sparer zinsempfindlich ist – darüber gehen die Meinungen bekanntlich auseinander. Schlüssige Beweise, die jede Diskussion überflüssig machten, sind vorerst noch nicht vorhanden. Sicher ist wohl nur so viel, daß allzu häufige Veränderungen des Zinssatzes, vor allem dann, wenn es es „nach unten“ geht, beim Sparer wenig Verständnis finden. Dies ist denn auch der entscheidende, wenn auch nicht einzige, „Ansatzpunkt“ der Sparkassen, jetzt auf höhere Zinsen für die Sparer zu drängen: „Die mündlichen und schriftlichen Äußerungen von Sparkunden, die in beträchtlicher Zahl registriert wurden“, hieß es in dem vor wenigen Monaten vorgelegten Jahresbericht des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes e. V. „lassen keinen Zweifel daran, daß die Serie von Zinssenkungen Verstimmung, hervorgerufen hat – dies um so mehr, als der typische Kontensparer der Sparkassen offenbar weit mehr durch die Tatsache einer Zinssenkung an sich beeindruckt wird, als durch das jeweilige Ausmaß.“

Die Sparkassen wollen allerdings nicht nur verärgerte Sparer versöhnen, die im vergangenen Jahr dreimal eine Zinssenkung hinnehmen mußten. Ihr Ziel ist vielmehr, den Spareinlagenzins von den Veränderungen des Diskontsatzes unabhängiger zu machen. Bislang gerieten die Habenzinsen, die für Einlagen gezahlt werden, fast immer dann in Bewegung, wenn der Diskontsatz erhöht oder ermäßigt wurde. Dieser Zwang ergab sich zumeist schon aus Rentabilitätsgründen, weil die Soll(Kredit)zinsen automatisch dem Diskont folgten. An der Sollzinsautomatik wird (und kann) sich auch in Zukunft nichts ändern. Die Notenbank muß, will sie nicht die Einflußnahme auf die Kreditkosten und damit auf die Konjunktur aufs Spiel setzen, die Sollzinsen „im Griff“ behalten. Und dies geschieht nun einmal über den Diskontsatz.

Das ist natürlich auch den Sparkassen bekannt. Sie wissen, daß es ihnen nicht leicht fallen wird, Bundesgenossen für eine Sonderbehandlung der Spareinlagen zu finden. Wer die Kreditzinsen steuern will, dem können die Einlagenzinsen, die Geldbeschaffungskosten nicht gleichgültig sein. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum die Sparkassen ihre Wünsche deutlich zurücksteckten; während sie vor wenigen Monaten noch mit einer Freigabe der Zinsen liebäugelten, streben sie jetzt nur noch eine Heraufsetzung des Zinses für Spareinlagen mit einer besonders vereinbarten Kündigungsfrist von 12 Monaten und mehr an. Diese Einlagengruppe stellte bei den Sparkassen Ende 1961 mit 10,7 Mrd. DM knapp 28 % aller Spareinlagen. Und gerade diese Sparer – die Stütze des langfristigen Kreditgeschäfts – müssen sich heute mit einer vergleichsweise bescheidenen Verzinsung ihrer Guthaben begnügen. Der Zins dieser längerfristigen Gelder liegt mit 4 % um gut 2 % unter der augenblicklichen Effektivverzinsung festverzinslicher Wertpapiere.

Daß dieses Gefälle nach der Wiederkehr der sechsprozentigen Schuldverschreibungen zu groß geworden ist, kann schwerlich bestritten werden. Doch wie stets bei allen „Habenzinsgesprächen“, sind auch diesmal die Interessengegensätze groß. Nicht zufällig haben die Sparkassen daher bereits ihre Kompromißbereitschaft bekundet. Der sogenannte Eckzins für „normale“ Spareinlagen (d. h. solche mit gesetzlich vereinbarter Kündigungsfrist) soll auch ihrer Ansicht nach unverändert bei 3 1/4 % bleiben. Darüber hinaus will man den Geschäftsbanken, die den Spareinlagenzins nicht so isoliert betrachten wie die Sparkassen, die Zustimmung zu den Sparkassenvorschlägen erleichtern, indem man ihnen bei der Zinsvergütung für kurzfristige Gelder, bei den Sicht- und Termineinlagen, freie Hand lassen will.

Angesichts dieser „Vorbelastungen“ und der Interessengegensätze auf diesem Gebiet wird eine Einigung oder eine Entscheidung wohl nicht sogleich zu erwarten sein. Iz