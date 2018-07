Kein Strafgesetz schützt uns vor Mithörern

Von Thomas v. Randow

Der Hamburger Innensenator Helmut Schmidt hat in der vergangenen Woche vor der Presse erklärt, er zweifle nicht mehr daran, daß im Zusammenhang mit der Spiegel-Affäre Telephongespräche von Unbefugten abgehört würden. Er fügte aber gleich hinzu: „Ich bin überzeugt, daß dies nicht im Rahmen der Bundespost geschieht.“ Und am vergangenen Freitag teilte Bundeskanzler Adenauer mit, daß sogar seine Gespräche abgehört würden.

Im Gegensatz zu manchen anderen Ländern – etwa den Vereinigten Staaten – kann in der Bundesrepublik nicht einmal ein Gericht verlangen, daß Telephongespräche überwacht werden. Das Grundgesetz garantiert dem Bürger im Artikel 10 die Unverletzlichkeit des Post- und Fernmeldegeheimnisses. Allerdings haben sich die Alliierten zum Schutz ihrer Streitkräfte das Recht vorbehalten, bestimmte Anschlüsse zu überwachen. Ein solches Verlangen kann von einer örtlichen Dienststelle der Stationierungsmacht bei der für ihren Bereich zuständigen Oberpostdirektion gestellt werden. Die Oberpostdirektion Hamburg verweigert zwar die Auskunft darüber, wann dies zum letztenmal geschehen ist, sie versichert indessen, daß im Zusammenhang mit der Spiegel-Affäre kein Schaltauftrag erteilt wurde..

Nun ist die Verletzung des Fernsprechgeheimnisses nicht – wie das unbefugte Öffnen eines Telegramms oder eines Briefes – unter Strafe gestellt. Wenn jemand aus Zufall, was gelegentlich durch eine Fehlschaltung im Amt vorkommt, Zeuge einer telephonischen Unterhaltung wird, ist er nicht verpflichtet, diese Querverbindung so schnell wie möglich zu unterbrechen. Er macht sich auch nicht einmal strafbar, wenn er den Inhalt des abgehörten Gespräches verbreitet – vorausgesetzt natürlich, daß er dadurch die Belauschten nicht im Sinne des Gesetzes schädigt, also etwa sich eines Einbruchs in die Intimsphäre. oder der üblen Nachrede schuldig macht. Nur den Beamten der Post ist das Mithören unter Strafandrohung verboten – es sei denn, ein Fernsprechteilnehmer habe ausdrücklich um die Überwachung seines Anschlusses ersucht.

Nur ein Eigentumsdelikt

Wenn nun das Mithören generell nicht bestraft werden kann, wie will dann der Staat den im Grundgesetz verbrieften Schutz des Fernmeldegeheimnisses garantieren?