BRAUNSCHWEIG (Staatstheater):

„Der schlechte Soldat Smith“ von William Douglas Home

Der Autor ist ein Bruder des amtierenden britischen Außenministers Lord Home. Er schreibt Filme und Stücke, von denen bisher die Gesellschaftskomödie „Ein Mann für Jenny“ auch in Deutschland aufgeführt wurde. Fünfmal kandidierte der Schriftsteller William Douglas Home vergeblich für einen Sitz im Unterhaus. Da nahm er die Bühne als Ersatz fürs Rednerpult. Die Story des „Schlechten Soldaten Smith“ ist Autobiographie. Wie sein Bühnenheld rebellierte der Verfasser als Offizier der britischen Invasionsarmee 1944 in Frankreich gegen die Kriegsziele der Alliierten. Anstatt bedingungslose Kapitulation zu fordern, hätte den deutschen Widerstandskämpfern ein Verhandlungsfrieden gewährt werden sollen. Zunächst nahm man den „Spleen“ des artikelschreibenden Offiziers höheren Orts nicht ernst. Dann legte Home-Smith seinen Offiziersrang nieder und verweigerte Befehle. Die Strafe war verhältnismäßig milde. Über den britischen Rundfunk war die Gewissensrevolte eines Einzelnen so publik geworden, daß man dem deutschen Verteidiger von Calais gewährte, was „der schlechte Soldat Smith“ schon vor der Bombardierung von Le Havre erwartet hatte: die französische Zivilbevölkerung zu evakuieren. – Dieser Sachverhalt wurde vor anderthalb Jahren auf einer Londoner Bühne dargestellt. Der risikolose Beifall eines deutschen Theaterpublikums wirkte bei der deutschen Erstaufführung ein bißchen billig. Wir sind hier Zuschauer einer späten Auseinandersetzung unter Engländern. Die dramatische Ausweitung des Problems – Gehorsamsverweigerung in Kriegszeiten – ist dem Autor nicht gelungen. Er gibt eine wohlmeinende, aber unbeholfene Reportage. Die Titelrolle in dem Männerstück spielte in Braunschweig handwerklich sauber und konzentriert Hansjörg Felmy. Der Schauspieler hatte einst in Braunschweig als Statist begonnen, bevor er über Bühnenstationen in Aachen und Köln ein erfolgreicher Filmtyp wurde. Neben dem gefeierten Besucher aus der großen Welt profilierten sich Horst-Dieter Sievers, Karl-Heinz Vosgerau und Herbert Adler. Den übrigen vermochte der Regisseur Helmut Geng nicht viel mehr als ihren Text zu entlocken.

BERLIN (Deutsche Oper):

„Fidelio“ von Beethoven

Vor fünfzig Jahren wurde das Deutsche Opernhaus in Charlottenburg mit „Fidelio“ eingeweiht. Daran erinnerte in festlichem Rahmen eine Neuinszenierung durch den Intendanten der „Deutschen Oper“, die auf den Grundmauern des zerbombten Charlottenburger Hauses steht. Zur musikalischen Leitung war der im Ruhestand lebende Dirigent Artur Rother eingeladen worden, der dem Institut jahrzehntelang angehört hatte. Über Sellners Inszenierung (Ausstattung: Wilhelm Reinking) urteilt H. H. Stuckenschmidt in der FAZ: „Eine Aufführung von bezwingendem Ernst, konzentriert auf das Wesentliche, ganz ohne äußeren Pomp. Sellner, den die Verführung durch unbegrenzte Möglichkeiten gefährdet, ist zu seiner denkenden, aussparenden, geistig gezielten Regie zurückgekehrt.“ Über Christa Ludwig in der Titelpartie: „Die ideale Synthese von Leonore und Fidelio, unbegreiflich viel besser und dramatischer als bei der Maipremiere unter Karajan in Wien. Zu dem „musterhaften ‚Fidelio’-Ensemble“ gehören James King (Florestan), Josef Greindl (Rocco), Donald Grobe (Jaquino), Lisa Otto (Marzelline), Walter Berry („stimmlich makellos, wenn er gleich nicht die kalte Schuftigkeit und abgefeimte Härte zeigt, die Beethoven komponiert hat“). „Ein großer Abend, ein gutes Omen für Kommendes.“ Jac

MÜNCHEN (Kleine Komödie):