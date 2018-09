Am 31. Dezember 1962 werden Steuerkurswerte für Aktien festgesetzt, die Grundlage für die Besteuerung der Vermögen in den Jahren 1963, 1964 und 1965 sein sollen. Sie werden wesentlich niedriger ausfallen, als im Veranlagungszeitraum 1960 bis 1962. Gegenwärtig werden – was den Aktienbesitz angeht – Steuern auf Vermögen gezahlt, die längst nicht mehr in der veranlagten Höhe vorhanden sind. Das ist eine betrübliche Angelegenheit, wenngleich die lauten Leidtragenden sorgfältig zu verschweigen bemüht sind, daß in den Jahren vor 1960 die Börsentendenz für sie gearbeitet hat. Damals kletterten die Aktienkurse,steil nach oben; Vermögenssteuern wurden aber auf Basis der niedrigen Kurse gezahlt. Nun, wenn man bei diesem System bleibt, dann steht den Aktienbesitzern diesmal vermögenssteuerrechtlich eine günstige Zeit bevor. Die Aktienkurse liegen am Boden – und werden sich, wenn nicht alles trügt, in den kommenden Jahren irgendwann wieder nach oben in Bewegung setzen.

Aber ist das heutige System der Steuerkurswerte überhaupt tragbar? Ohne Zweifel gibt es Unebenheiten, um nicht zu sagen Unerträglichkeiten. Der Gesetzgeber findet nichts dabei, den Grundbesitz offensichtlich unterzubewerten, er findet auch nichts dabei, das „Vermögen“ der Aktiengesellschaften zu besteuern und auf die Aktien, die schließlich dieses Vermögen repräsentieren (also wirtschaftlich ein und dieselbe Sache sind), noch einmal Vermögenssteuer zu erheben. Darf man sich bei dieser Gesetzgebung wundern, wenn große deutsche Vermögen ins Ausland abwandern? Das ist weiter nichts als die Folge einer vermögensfeindlichen Gesetzgebung, die allerdings im Hinblick auf die Wählerstimmen kolossal populär sein mag.

Wie zu hören ist, bereitet der CDU-Bundestagsabgeordnete Wilhelmi einen Gesetzentwurf vor, der als Grundlage für die vermögenssteuerliche Behandlung des Aktienbesitzes halbierte Börsenkurse vorsieht. Das ist eine vernünftige Lösung, aber zu vernünftig, als daß man hoffen kann, sie würde in unserem Bundestag eine Mehrheit finden. Und was macht dann der Bundesrat? Schließlich fließen den Ländern die Einnahmen aus der Vermögenssteuer zu. Schon bei dem geltenden Recht müssen sie auf Grund der gesunkenen Aktienkurse künftig mit einer Mindereinnahme von 100 Mill. DM rechnen. Vermutlich würden die Länder das Ende unseres föderalistischen Staatsaufbaus voraussagen, wenn die Steuergelder nicht mehr so munter fließen wie bisher. Sicherlich werden sie aber dem Bund jene Mittel verweigern, die er zum Ausgleich seines Etats von ihnen fordert.

Man sollte deshalb meinen: Wenig Aussicht auf eine vernünftige Regelung der Steuerkurswerte! K. W.