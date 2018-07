Von Alfred Pohlmann

Am 12. März 1929 brachte die Weltbühne unter Carl von Ossietzkys redaktioneller Verantwortung einen Artikel, betitelt „Windiges aus der Luftfahrt“, von Walter Kreiser (er schrieb unter dem Pseudonym „Hans Jäger“), in dem unter anderem folgendes zu lesen war:

„Auf dem Flugplatz Johannisthal-Adlershof werden Kapriolen gemacht. Auf der Adlershof er Seite bestand als besondere Gruppe der DeutschenVersuchsanstalt für Luftfahrt eine sogenannte Abteilung ‚M‘. Als beim vorjährigen Luftfahrtetat der sozialistische Abgeordnete Krüger im Haushaltsausschuß die Regierungsvertreter um Auskunft bat, zu welchem Zweck die Abteilung ‚M‘ da sei, bekam er keine Antwort, denn sonst hätten die Behörden darauf aufmerksam machen müssen, daß ‚M‘ auch der Anfangsbuchstabe des Wortes Militär ist. So schwieg man lieber.

Um bei einer erneuten Anfrage sagen zu können: Eine solche Abteilung ‚M‘ gibt es nicht mehr, wurde diese Abteilung auch aufgelöst, kam auf die Johannisthaler Seite des Flugplatzes und heißt jetzt ‚Erprobungsabteilung Albatros‘. Diese Erprobungsabteilung Albatros ist zu Lande dasselbe, was an der See die ‚Küstenflugabteilung der Lufthansa‘ darstellt. Beide Abteilungen besitzen je etwa 30 bis 40 Flugzeuge, manchmal auch mehr. Aber nicht alle Flugzeuge sind immer in Deutschland.“

Diese zwei Absätze, insbesondere aber der letzte Satz, veranlaßten das Reichswehrministerium, beim Reichsgericht in Leipzig gegen Ossietzky und Kreiser wegen „Landesverrat und Spionage“ Strafanzeige einzureichen. Nur langsam kam das Verfahren in Gang. Erst fünf Monate später, im August 1929, vernahm der vom Reichsgericht beauftragte Untersuchungsrichter Braun den verantwortlichen Redakteur Carl v. Ossietzky. Dann aber wurde der Prozeß zunächst auf Eis gelegt, offenbar um eine für Ossietzkys Verurteilung günstigere Situation abzuwarten. Zweieinhalb Jahre später erst, im November 1931, verhandelte der IV. Strafsenat des Reichsgerichts in Leipzig gegen die beiden Angeklagten. Die Verhandlung fand unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt.

Das Urteil lautete: „Die Angeklagten werden wegen Verbrechens nach § 1, Absatz 2 des Gesetzes gegen Verrat militärischer Geheimnisse vom 3. Juni 1914 ein jeder zu einem Jahr und sechs Monaten. Gefängnis und zur Tragung der Kosten des Verfahrens verurteilt. Die Nr. 11 der ,Weltbühne’ Jahrgang 1929, ebenso wie die zu ihrer Herstellung notwendigen Platten und Formen sind unbrauchbar zu machen.“

Worauf gründete sich der Vorwurf der Spionage? Auf den Satz, daß die 30 bis 40 Flugzeuge der „Erprobungsabteilung Albatros“ nicht immer in Deutschland seien. Nun konnte jeder mit eigenen Augen den Flugplatz Johannisthal-Adlershof beobachten, der zwischen den Berliner Stadtteilen Niederschöneweide und Alt-Glienicke lag. Jeder Berliner konnte dort die Hangars sehen, das Herausfahren der Maschinen, das Überprüfen der Motoren und schließlich den Start der Flugzeuge beobachten. Jeder, der sich für die Fliegerei interessierte, konnte die Typen der einzelnen Maschinen genau erkennen und ihre Zahl feststellen. Als belastend wurde tatsächlich auch nur die Bemerkung angesehen, die Flugzeuge seien nicht immer „in Deutschland“.