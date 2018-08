Theodor W. Adorno

„Pardon“ wird gegeben

Pardon, die nunmehr drei Monate alte satirische Zeitschrift, kam aus Anlaß der Spiegel-Affäre über Nacht in einer Sondernummer heraus. Und wieder passierte der gleiche Scherz, der schon aus Anlaß von Pardon Nr. 2 Verbreitung fand: Es hieß, Pardon sei verboten und werde von der Polizei eingezogen. Auf Anfrage beim Bärmeier und Nikel Verlag hingegen erfuhr man, daß die Extra-Nummer keineswegs verboten war (der Verlag der Frankfurter Abendpost, Bintz-Dohany, sich nach Durchsicht des Inhaltes allerdings weigerte, die Nummer verabredungsgemäß zu drucken und daher in Eile eine neue Druckerei gesucht werden mußte). Die Leute, die, im Dienste welches Herren auch immer, diese Flüsterpropaganda veranstalten, wissen gar nicht, welch unerwartete Reaktionen sie hervorrufen: Die mit 80 000 Exemplaren aufgelegte. Sondernummer war so schnell ausverkauft, daß 40 000 Exemplare nachgedruckt werden mußten.

Junges Drama

Karl Wittlinger, dessen Drama „Kennen Sie die Milchstraße?“ internationalen Erfolg erzielte und der kürzlich den Prix Italia für ein Fernsehspiel gewann, hat ein neues Stück geschrieben. Es heißt; „Zwei Männer zum Frühstück“.

Hauptmannfeier

Eine Jahrhundertfeier für Gerhart Hauptmann veranstaltet die Stadt Köln vom 15. bis 21. November. Die Rede aus Anlaß des Festaktes hält Carl Zuckmayer (am 15. 11.), außerdem finden ein Kolloquium über das Werk des Dichters sowie zahlreiche Gastaufführungen deutscher Bühnen statt. Die umfangreiche Marbacher Hauptmann-Gedächtnisausstellung ist am 15. und 16. November im Kölner Overstolzhaus zu besichtigen.