Von P. Mörser

Als in Saas-Fee die Sonne um vier Uhr hinter den Felsgraten des Mischabel verschwand, über denen die vom Nordwind in den grellblauen Himmel gepeitschten Schneefahnen noch eine Weile lang aufleuchteten wie die Korona einer Sonnenfinsternis, hörte man es von den fluchtartig geräumten Aussichtsterrassen und den (wenigen) narrensicheren „Übungshängen“ am Dorfrand nachhallen: „... dunkles Gletscherloch...“, „nächstes Jahr um diese Zeit wieder Teneriffa...“

Die Sonderung der Spreu vom Weizen der „Winterkurgäste“ wird hier noch durch die Natur höchstselbst besorgt. Manchen genügt schon ein Rundblick zur Umkehr – es sieht ja auch so aus, als könne einem der Gletscher über Nacht aufs Hoteldach fallen. Andere tun desgleichen nach der ersteh Gondelfahrt auf Längfluh hinauf; ihnen genügt ein Blick auf die Pisten, die elfhundert Höhenmeter Schwung an Schwung über die Steilflanken der Gletschermoräne hinunterführen.

Das kaum Glaubliche geschieht: Ein gutes Stück vom alten Gletscherdorf, in das man bis 1950 nur per Maultier gelangen konnte, ist noch da, ist dies Jahr noch dagewesen, will ich vorsichtiger sagen, trotz Chalets mit Kachelbad, Ölheizung und Selbstbedienungskonsum. Der Andrang an der Bahn war nicht schlimmer als im Jahr zuvor – nun ja, wer nicht vor. zehn mit dem Frühstück zu Rande kommt, hat seine Stunde Anstehen ja auch verdient. Schlimm ist’s nur bei „Tourenwetter“, wenn bisweilen das Schlangestehen schon um acht beginnt. Dagegen: möchte nur helfen, daß die Saaser früher aufständen, die Bahn anlaufen zu lassen; Da die Saaser aber Charakter haben, tun sie so etwas meist nicht einmal für Geld. (Dieses Aufstehprinzip wird so streng geachtet, daß der vor sieben Uhr früh abreisende Gast sogar vom Gebühren heischenden Parkwächter unbehelligt bleibt.)

Aus Saas-Fee wird nie ein 08/15-Skiparadies werden, denn hier kann es mit der Konkurrenz nicht mithalten. Saas-Fee, das bedeutet aber vier mit Skiern begehbare Viertausender – davon sind zwei ausgesprochen einfach zugänglich (Allalin und Strahlhorn), zwei schwieriger (Alphubel und Rimpfischhorn). Ähnliches hat kein alpiner Winterkurort zu bieten, auch nicht Zermatt und nicht Chamonix. Daß die Begehung von Viertausendern kein Spaziergang ist, auch wenn es „leichte“ sind und die Bahn bis auf dreitausend Meter führt; daß es alpine Erfahrung oder Führer braucht – das bedarf keiner Erwähnung. Traurig ist, daß – außer im Alpenverein, dessen Sektionen meist an Überfüllung leiden – kaum irgendwo alpine Erfahrung und Technik erworben und erlernt werden können.

Dennoch sind die Gletscher, eine Faszination, die man erlebt haben sollte, solang man noch jung, genug ist dazu. Die Gemeinsamkeit, welche sich mit Hilfe von dreißig Metern geflochtenen Nylons und einer Gletscherspalte zwischen Menschen etabliert, ist magisch. Es kommt nicht einmal auf die Gipfel, selbst an: Den Blick vom Montblanc zur Bernina kann man aus jedem Flugzeug bequemer haben. Die Mittagsrast auf dem Allalinhorn und die 2200 Höhenmeter Abfahrt hinunter ins Dorf jedoch haben nicht ihresgleichen im alpinen Winter – es seien denn wesentlich schwierigere, mehr abgelegene Touren.

Auch das Saaser „Après-Ski“ wahrt diesen Charakter: Das innenarchitektonisch raffiniert ausgestattete Dancing im „Grandhotel“ hat auch nicht seinesgleichen, jedenfalls nicht in Arosa, St. Moritz oder Zermatt. „Tout Saas“ trifft sich hier in Bundhosen oder Abendanzug (dies seltener) bei Champagner oder Walliser Landwein (dies mehr). Es wird weder gesnobt noch geschunkelt, gejodelt oder G’suffa geschrien und was der Zugeständnisse an zahlende Deutsche auf Urlaub noch sein mögen, obwohl diese die absolute Majorität haben.