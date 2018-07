Eine gute Übersichtskarte von Nordalgerien, ein Photo des Verfassers und alsdann eine Folge von unbeantworteten Briefen des Verlegers an den französischen Kultusminister und Schriftsteller André Malraux sind der Auftakt zu einem Paperback, das keinen literarischen, aber eminenten dokumentarischen Wert hat – Die Briefe des französischen Verlegers an Malraux drehen sich um die behördlichen Schikanen, die der Veröffentlichung der Aufzeichnungen des Fallschirmjägers Leulliette über den Algerienkrieg zuteil wurden, und das betretene Schweigen des Ministers spricht eine beredte Sprache über die Verlegenheit, in der sich eine Regierung befand, die für die Grausigkeiten dieser Kriegführung mitverantwortlich war.

Dieser Leulliette nimmt kein Blatt vor den Mund und schont sich auch selber nicht: Was er selber mitgemacht hat, spottet jeder Beschreibung, wie die Praktiken der Gegner, der algerischen Rebellen, erst recht jeder Beschreibung spotten. Es ist über die Qualität des Buches nichts weiter zu sagen, als daß es aufrichtig ist. Möglich, daß es bei uns in der Bundesrepublik des Deliktes des Vaterlandsverrates angeklagt worden wäre, zumal es schon veröffentlicht wurde, als noch gekämpft wurde; da es sich aber um ausländische Angelegenheiten handelt, dürfen wir es ungehindert lesen. Die Aufrichtigkeit dieser Aufzeichnungen bringt es mit sich, daß auf unsere Nerven keine Rücksicht genommen wird: Wenn etwas eine Hölle auf Erden schuf, so diese algerische Kriegführung.

Die Wiedereinführung der Folter in eine moderne Kriegführung – und es handelt sich um raffiniertere Foltern, als das Mittelalter sie gekannt hat – ist eine Tatsache, die jedem kultivierten Franzosen die Schamröte ins Gesicht treibt. Das eigentliche Problem, das man als Schlußfolgerung aus einem solchen Buche zu ziehen hat, ist das Problem der unsagbaren Verwilderung der Menschen, die in einen Krieg geschickt werden. Läßt man die brutale, aber nicht geistlose Physiognomie des Verfassers auf dem Titelbild auf sich wirken – eines jungen Mannes, der doch imstande war, dieses Buch zu schreiben, immerhin eine Leistung des Nachdenkens –, so gräbt sich einem das Rätsel von der Widersprüchlichkeit der menschlichen Natur noch tiefer ins Gemüt. Vielleicht liegt hier eine spezielle Möglichkeit des französischen Menschen gegenüber der entsprechenden Unfähigkeit des deutschen vor: Es ist kein Fall bekannt, wo etwa ein junger SS-Mann gewissenhafte Rechenschaft in Form eines Buches von den Scheußlichkeiten abgelegt hätte, die er selber mitgemacht hat; dergleichen scheint im deutschen Sprachraum, in der deutschen Mentalität und Begabung nicht vorzukommen.

Dabei handelt es sich bei Pierre Leulliette um einen Mann, der keineswegs an die Mission, in die er eingereiht wurde, glaubte; sein Dienst ging in einer inneren Haltung erbitterten Protestes vonstatten – was ja für viele junge SS-Leute, die einfach zu dieser verbrecherischen Formation eingezogen wurden, ebenfalls zutrifft. Übrigens ist dieser Bericht auch von widersacherischem Pathos frei, hingegen von bitterer Ironie erfüllt.

Pathetisch und im übrigen ohne erkennbaren Sinn ist allerdings der Titel – mindestens sieht man nicht ein, wer oder was hier mit Sankt Michael gemeint sein könnte. Doch ist heutzutage beziehungslose Titelgebung ja Mode.