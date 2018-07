Mit dem Jahresende stellt sich wieder die übliche Frage: Haben wir die spärlichen Chancen, die uns der Staat noch gelassen hat, um Steuern sparen zu können, auch restlos ausgenutzt? Steuern sparen kann der Normalbürger in erster Linie über sogenannte „Sonderausgaben“. Über sie wollen wir uns jedoch heute nicht unterhalten, sondern uns vielmehr mit dem Sparprämiengesetz befassen. Ich weiß, daß sich viele Leser bei diesem Thema langweilen, weil sie von den Möglichkeiten des Sparprämiengesetzes schon lange Gebrauch machen und das Gesetz kennen. Andererseits sagen mir aber zahlreiche Banken, daß besonders in den letzten Wochen viele Sparer an den Schaltern vorgesprochen haben, die sich erstmalig für den Abschluß von Sparverträgen interessieren. – Der Bundestag bereitet im übrigen eine Verlängerung des Sparprämiengesetzes vor.

Es ist in diesen politisch so überaus turbulenten Zeiten alles andere als leicht, sich mit Fragen des mittelfristigen Sparens zu befassen, denn um nichts anderes geht es beim Abschluß von Sparverträgen nach dem Sparprämiengesetz. Schließlich muß derjenige, der in den Genuß der Sparprämien gelangen will, sein Sparguthaben 5 bzw. 4 1/2 Jahre lang blockieren lassen. Dennoch gibt es kein Risiko für den Sparer, weil er meistens über sein Guthaben dann wieder verfügen kann, wenn er auf die ihm vom Staat gewährte Sparprämie verzichtet. Das ist eine faire Lösung! Das Gesetz ist sogar noch großzügiger: Im Falle des Todes oder bei völliger Erwerbsunfähigkeit des Sparers kann die vorzeitige Rückzahlung des Sparkapitals ohne Verlust der Prämien erfolgen. Heiratet der Sparer, so ist die Rückzahlung, Abtretung oder Beleihung bereits nach Ablauf von zwei Jahren ohne Prämienverlust möglich. In diesem Falle wird man sich aber darauf einstellen müssen, daß sich die Auszahlung der Prämie aus bürokratischen Gründen (Schuld hat das Finanzamt) etwas verzögert. Wird der Sparer zum Wehrdienst einberufen, so leistet der Staat die Sparrate bis zur Höhe von 15 % des bisherigen monatlichen Nettoeinkommens. Voraussetzung ist, daß der Vertrag 12 Monate vor der Einberufung geschlossen wurde. Wer also im Jahre 1964 damit rechnen muß, zum Wehrdienst eingezogen zu werden, sollte unbedingt noch in diesem Jahr einen prämienbegünstigten Ratensparvertrag abschließen.

Am prämienbegünstigten Sparen kann jede über 18 Jahre alte Person teilnehmen: Innerhalb der Familie dürfen also mehrere prämienberechtigte Sparverträge abgeschlossen werden. Die Sparprämien sind im übrigen steuerfrei.

Wie hoch sind die Prämien?

Für Alleinstehende von 18 bis 50 Jahren werden 20 % des Sparguthabens bis zum Höchstsatz von 120 DM gewährt. Prämienbegünstigt sind also 600 DM.

Für Verheiratete – oder Alleinstehende mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren – oder Alleinstehende über 50 Jahre alt – werden ebenfalls 20 % des Sparguthabens, aber bis zu einem Höchstsatz von 240 DM gewährt. Prämien begünstigt: höchstens 1200 DM Sparsumme jährlich.

Für Alleinstehende oder Verheiratete mit mindestens drei Kindern unter 18 Jahren 20 % bis zu einem Höchstsatz von 360 DM. Prämienbegünstigt: 1800 DM jährlich.