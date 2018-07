Von Martin Walser

Ich weiß nichts Allgemeines über das Drama. Und im einzelnen sind die Schwierigkeiten groß. Nicht umsonst heißt es, das zeitgenössische deutsche Drama gibt es nicht. Ich nehme, wie jeder, brennend neugierigen Anteil an diesem nicht existierenden deutschen Drama. Soviel Interesse haben wir einem halbwegs blühenden Literaturzweig selten entgegengebracht. Manchmal fürchte ich, unser Drama könnte seinen Dornröschenschlaf noch später beenden, weil jeder der um den Erweckungskuß bemühten Prinzen spürt, daß ihm ein ganzes Land auf den Mund schaut, den er dem gipsblassen Dornröschen nähert. Mein Gott, so eine Verantwortung, denkt er. Was passiert dir, wenn du jetzt küßt und die schläft weiter.

Wie schön haben es doch die Schreiber anderswo. Die schreiben ein Stück, ein gutes oder ein schlechtes. Bei uns ist es entweder endlich das deutsche Stück, oder es ist eben wieder einmal nicht das deutsche Stück. Gierig wendet sich das liebenswürdige Interesse dem nächsten Versuch zu. In Amerika, in einem Kreis von Studenten, fragte ich einmal einen, was er treibe. Ich schreibe, sagte er, the GAN. GAN, erklärte er mir, heißt Great American Novel. Das sei eine Routineantwort. Wer gefragt wird, was er tut, der sagt eben, er schreibe gerade den Großen Amerikanischen Roman. Vielleicht könnten wir, um etwas Beruhigung zu stiften und die Geduld zu nähren, diese Formel importieren und auf das deutsche Drama anwenden.

Wenn also demnächst ein Schriftsteller sagt, er schreibe gerade das GDD, das Große Deutsche Drama, so halte man nicht für Unbescheidenheit, was man, ohne ihn gefragt zu haben, doch längst von ihm erwartet hat.

Ich glaube übrigens, /daß wir die Durststrecke unnötig verlängern, wenn wir hartnäckig auf ein „Drama“ warten. Gute Theaterstücke würden genügen. Die Konflikte, die das Drama fundierten, die es hervorbrachten, sind heute keine mehr. Die Wirklichkeit wimmelt nach wie vor von Fabeln, aber das sind keine Dramenfabeln mehr. Die Antinomien liegen nicht mehr auf der Straße. Die gesellschaftlichen Brutalitäten sind auf eine Weise verfeinert, daß das Drama bei deren Abbildung zugrunde gehen muß. Also wird eine neue Abbildungsmethode nötig. Das ist schon fast eine Epoche lang bekannt. Brecht wich nach China und sonstwohin aus, um die Spannung zwischen Moabit und Dahlem so recht zum Ausdruck zu bringen. Die lokale Wirklichkeit war doch offenbar damals schon mit zuviel Zwischentönen belastet, als daß sie zum einfach-demonstrativen Bild getaugt hätte.

Neuerdings katapultiert man die Fabeln ins Absurde und weiß Gott wohin, weil man an der Abbildbarkeit wirklich bewohnter Gegenden verzweifelt. Hat ein Autor etwa den Eindruck, die Welt sei nach wie vor doch recht grausam oder scheußlich, und rundherum sieht er nur kassenärztlich wohlversorgte Staatsbürger, denen kein unbehebbarer Gram das Gesicht verzerrt – was soll dieser Autor tun? Entweder mißtraut er seinen Antennen (das wird er schön bleiben lassen), oder er gibt sich seiner schwarzgetönten Empfängnis hin und erfindet aus dem Material seiner persönlichsten Niedergeschlagenheit eine Spielwelt, in der er jene Grausamkeit abbildet, die er in seiner Umwelt vermutet, ohne sie im Material dieser Umwelt und Wirklichkeit abbilden und beweisen zu können.

Wir werden es also immer mehr mit sozusagen erfundenen Fabeln zu tun haben. Aber soll man deswegen jedes Stück, das nicht in Bonn spielt, gleich ein absurdes Stück nennen? Es werden eingebildete Stücke sein. Phantasiestücke. Aber die Verhältnisse der erfundenen Fabel geben deutlich Auskunft über die Beziehung zur Wirklichkeit. Wo allerdings diese Beziehung schlechterdings unauffindbar ist, da könnte man von absurdem Theater sprechen. Deshalb möchte ich auch halb zurücknehmen, daß es sich bei den nicht-absurden Stücken um erfundene Fabeln handeln wird.