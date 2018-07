Von Peter R. Hofstätter

Als der Komponist und Dirigent Karl Friedrich Zelter im November 1823 Goethe besuchen wollte, herrschte im Hause am Frauenplan eine äußerst bedrückte Stimmung. Der Freund sei sehr krank, hieß es.

In einem Brief an Boisserée berichtet der Dichter selber einige Wochen später von einer bösen Erkältung. Zelter aber notierte in seinem Tagebuch: „Was finde ich? Einen, der aussieht, als hätte er Liebe, die ganze Liebe mit aller Qual der Jugend im Leibe.“

Und dann fügte er hinzu: „Er soll glühen wie Austernkalk, Schmerzen soll er haben wie mein Herkules auf dem öta. Kein Mittel soll helfen; die Pein allein soll Stärkung und Mittel sein...“

Goethe aber meinte nach einiger Zeit, aus dem, was sich mit ihm zugetragen habe, könnte Iffland „ein charmantes Stück fertigen, ein alter Onkel, der seine junge Nichte allzu heftig liebt“.

Man kennt die Geschichte: Der 71-jährige Goethe hatte in Marienbad die 17jährige Ulrike von Levetzow kennengelernt, und zwei Jahre später hatte er sogar den Großherzog dazu bewogen, für ihn als Brautwerber aufzutreten. Danach war es beinahe so gekommen wie in Gerhart Hauptmanns Drama „Vor Sonnenuntergang“. Ob wir dieses als töricht oder als tragisch empfinden, tut wenig zur Sache. Von Goethe jedenfalls stammt aus dieser Epoche der Not ein wundervoller Satz, der sich in der „Trilogie der Leidenschaft“ findet: „Die Leidenschaft bringt Leiden.“

Vielleicht wären unserem Zeitalter einige Mißverständnisse erspart geblieben, wenn Freud nicht von Trieben und Widerständen gesprochen hätte, sondern eben von der Leidenschaft, die Leiden bringt. Er hätte damit bis in den Bereich der sogenannten psychosomatischen Erscheinungen hinein recht behalten.