Was den Erwachsenen recht ist, hat den Kindern und Jugendlichen billig zu sein: Wenn in der Belletristik mit formalen Mitteln gearbeitet und Erfolg errungen wird, so bekommen halt auch die Jugendbücher ihre Kursiv-Einlagen, Rückblenden und Dunkelheiten (im Vorwort: ‚Es sei aber darauf hingewiesen, daß dieser Gang durch das Dunkel Kreise um das Licht beschreibt“).

In diesem modisch zurechtgesthneiderten Gewand präsentiert sich die alte Geschichte vom Peter Schlemihl. Nur wird hier nicht der Schatten, sondern das Lachen vom Teufel ergaunert, und die Geschichte endet nicht tragisch, sondern der „positiven Leseerwartung der Jugendlichen“ entsprechend so gut wie ein Krimi: Nach einer atemberaubenden Jagd muß der Böse seinen Raub zurückgeben –

James Krüss: „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“; Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg; 271 S., 12,80 DM.

Timm ist ein Waisenkind, dem der Teufel in der aktuellen Maske eines hasardierenden Konzernbesitzers das kundenwirksame fröhliche Lachen gegen die Sicherheit abkauft, jede Wette zu gewinnen. Sollte er eine verlieren, so bekommt er das Lachen zurück. Timm erwettet sich ein kleines Vermögen, doch rasch grausts ihm vor sich selber, er verläßt Stiefmutter und Bruder und zieht aus, um den Baron Lefuet wiederzufinden und den Handel rückgängig zu machen. Er darf nicht über seinen Vertrag sprechen, begegnet aber jemandem, der sein Geheimnis errät, gerät dann jedoch ganz in die Hände des Barons, der Timms Freund zu ruinieren versucht.

Dennoch gelingt es dem Jungen, in Hamburg den Freund zu treffen, der Timm einfach mit sich wetten läßt, daß Timm sein Lachen zurückerhält. Das geschieht – Ende gut.

Chamisso erzählt seine Geschichte auf 50, Krüss auf 270 Seiten. Das ist trotz zahlreicher Nebenpersonen für die Fabel zuviel, die nur durch eine einzige Frage in Fluß gehalten wird.

Chamisso war Romantiker, Krüss ist Moralist. Das ist im Prinzip keine schlechte Eigenschaft für einen Kinderbuch-Autor, er muß sie nur richtig nutzen. Krüss tut es nicht. Er sagt, was er von Menschen, Handlungen und Situationen hält, statt sich darauf zu verlassen, daß er das Verabscheuungswürdige, das Dumme und Böse so trefflich darstellt, daß seine Leser es selber merken.