Von Rolf Haufs

Diese – zusammenhängenden – Teile eines Romans über die Westberliner Enklave Steinstücken, seit Jahren der Ort ungezählter Schikanen, wurden auf der letzten Tagung der Gruppe 47 nicht wie üblich vom Autor selber, sondern von Günter Graß vorgelesen. Der Autor, der siebenundzwanzigjährige Schriftsteller Rolf Haufs, befand sich (und befindet sich noch) in Untersuchungshaft: Er soll im Sommer 1960 (damals lebte er noch in Steinstücken) mehrere DDR-Flüchtlinge der Gefahr eines „Schadens an Leib und Seele“ ausgesetzt haben. Verhaftet wurde Haufs unter offenbar nicht ganz korrekten Umständen am 3. Oktober in Linz, wo er seit vier Wochen bei einem Freund wohnte, um an seinem Steinstücken-Roman zu arbeitet. Sein Verleger (Hermann Luchterhand in Neuwied), der in diesem Herbst Haufs Gedichtband „Die Straße nach Kohlhasenbrück“ herausgab, hat eine Kaution angeboten. „Ich habe Haufs über vier Wochen als Gast bei mir zu Haus gehabt“, schreibt uns Luchterhanas Cheflektor Dr. Franz Schonauer, „und kam nur versichern, daß ich fest davon überzeugt bin, daß Haufs nichts Unrechtes getan hat.“

Name Vorname Geburtstag Geburtsort Beruf Stand Religion Name der Eltern Tag der Eheschließung der Eltern Beruf des Vaters der Mutter Flüchtlingsausweis von wo nach wo warum wann ja nein Staatsangehörigkeit vielleicht mehrere Nichtzutreffendes streichen Zutreffendes unterstreichen Nummer des Personalausweises Tag der Ausstellung ausstellende Behörde letzter Wohnsitz am Tag des letzten Weihnachtsfestes wo waren Sie am Tag der heiligen Cecilie sind Sie sauber besondere Kennzeichen

Georg hatte nichts zu verbergen. Er nahm den Kopf in die Schultern, lauerte auf einen Hinterhalt, ließ seiner Vergangenheit freien Lauf, gab Antwort, blieb nichts schuldig. Der Polizist schrieb mißtrauisch alles auf ein Formular, schnalzte mit der Zunge, wenn Georg unterbrach, um zu atmen Wann haben Sie zum letztenmal beigeschlafen, fragte der Polizist. Auch da versuchte Georg, sich zu erinnern, wollte etwas dazu sagen, der Polizis: aber winkte ab, sagte: Kleiner Scherz, junger Mann, nehmen Se dahinten mal’n Moment Platz.

Georg hockte sich auf die Bank neben dem Fenster. Über ihm hingen Plakate mit Photographien von Mördern und Opfern. Der Polizist saß vor einer Schreibmaschine, tippte mühselig Buchstabe um Buchstabe, wurde mehrmals unterbrochen von den grellen Protestrufen eines altertümlichen Telephons. Georg las die an der Tür befestigten Schilder, las Rauchen verboten Auf den Boden spucken verboten Kein Eintritt für Hunde Fahrräder und Kinder Zigarrenstummel können vorn ausgedrückt werden Ein Pfeil zeigte Richtung vorn darüber das Photo des Bürgermeisters der lächelte hatte eine hohe Stirn klare Augen allerdings einen viel zu kleinen Mund zu klein jedenfalls für so große bedeutende Worte. Georg begann zu denken. IT’S A WONDERFUL LIFE, dachte Georg, wurde erwischt, der Polizist stand hoch und breitbeinig über ihm, zog Georg aus seinem Sitz, stellte ihn neben sich, sagte: So! Lief zur Schreibmaschine zurück, entrollte ihr ein Blatt Papier, blickte zu Georg, der starr vor dem Fenster stand; der Polizist hob das Blatt triumphierend gegen das Licht, blickte zu Georg, entnahm seiner Hosentasche einen winzigen runden Stempel, blickte zu Georg, hob auch den Stempel gegen das Licht, blickte zu Georg, ließ den Stempel herunterschnellen auf das Blatt Papier, blickte zu Georg, wuchtete sich, den Polizisten, samt Uniform und Stiefel und Knüppel in den Stempel hinein, blickte zu Georg, sagte: So! Er reichte den Schein über den Tisch, Georg beugte sich vor, um den Schein in Empfang zu nehmen, der Polizist zog den Schein wieder zurück, sagte: Noch nicht! Er ging auf einen Schrank zu, berührte mit einem Finger den aufgesteckten Schlüssel, die Schrankjalousie sprang hoch, befreite eine Menge Papier und Gerümpel von Staub und Mief. Der Polizist entnahm dem obersten Schrankfach einen Federhalter, ein Glas mit Tinte, tauchte den Federhalter ein, schrieb ein aufstrebendes Geschnörkel gleich neben den Stempel, blies angestrengt darüber hinweg, sagte noch einmal irgendein Geraunz, sah Georg lange und feierlich an, sagte: Das Wichtigste hätten wir beinahe vergessen. Georg entriß dem Polizisten den Schein, bedankte sich kaum und verließ eilig das Zimmer, das dem Polizisten soviel Halt gab. Da aber hörte er den Polizisten ein Gelächter anstimmen, er lachte in das Treppenhaus hinein, lachte und rief: Es war doch nur ein Spaß. Nehmen Sie es doch nicht so tragisch. Spaß muß doch sein. Nehmen Sie es doch nicht so. Georg aber blieb weg.

*