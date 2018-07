Dort im Bergsee ruht die letzte Frucht von meiner Kraft und Kunst“, klagt der Glockengießer in Gerhart Hauptmanns Märchendrama „Die versunkene Glocke“. Aber nur im Märchen versinkt eine Glocke hundert Klafter tief in den Bergsee; in unserer Zeit geht es nüchterner zu: Aus Konjunkturgründen schließt eine Glockengießerei. Und es ist kein Schiller da, den Epilog zum Lied von der Glocke zu dichten. Wir haben Fernsehen, Rundfunk und Zeitungen, und die melden: Die Glockengießerei Kurtz in Stuttgart, eine der etwa zwanzig deutschen Glockengießereien, hat am 9. November ihre letzte Glocke gegossen. Eine der ältesten Glockengießerfamilien gibt in der neunten Generation ihren Beruf auf. Der Schmelzofen erkaltet für immer.

272 Jahre haben die Kurtz, erst in Reutlingen und seit über 150 Jahren in der Heusteigstraße zu Stuttgart ihr kunstvolles Handwerk ausgeübt. Sie hatten einst die Glocken neu gegossen, die der Dreißigjährige Krieg zerschlagen hatte, und sie haben die Glocken ersetzt, die im Zweiten Weltkrieg von den Türmen geholt worden waren. Zwar werden immer, noch fleißig Kirchen gebaut; aber die große Glockenkonjunktur – so sieht es die Familie Kurtz – ist schon seit Jahren vorüber. Vorbei auch die Zeit, da fünfzig Gehilfen frisch zur Hand waren. Es gibt nicht mehr allzu viele, die am Gießofen noch dem Wort beipflichten: „Von der Stirne heiß rinnen muß der Schweiß.“ Ein Bombardement im Zweiten Weltkrieg hatte die Werkstatt zerstört, aber nicht das Unternehmen ausgelöscht. Erst der eiskalte Maßstab der neuen industriellen Revolution – und welcher Unternehmer kann es sich leisten, ihn nicht anzulegen! – hat die Glockenspeise im Ofen erstarren lassen.

Die Werkstatt mutet wie ein Relikt aus der Frühzeit der Industriealisierung an. Ein Kruzifix über dem Gießofen – wo gibt es das noch? Der letzte Guß bei Kurtz hat sich im großen und ganzen nicht anders vollzogen als der Guß der 9000 Glocken davor. Vorab ein Gebet; meistens ist der Pfarrer da, für dessen Gotteshaus die neuen Glocken bestimmt sind, dazu eine Schar Gemeindemitglieder. Dann nach den wochenlangen Zurüstungen ein Stoßgebet: „In Gottes Namen!“ Der 83 Jahre alte Seniorchef hat es gesprochen; er selbst stößt den Zapfen ein. Von den nächsten drei Minuten hängt alles ab. Die Glockenspeise, ein gefährlich glühendes Rinnsal, brodelt sprühend in die Rinne zu den Gußlöchern der Glocke. Kein Wort fällt – das ist immer so gewesen –, bis der Hohlraum zwischen Kern und Mantel, tief in die Erde gegraben, gefüllt ist mit Kupfer und Zinn. „Nun danket alle Gott!“ singen die Zuschauer.

Der alte Meister hatte vorher noch mit dem Gießlöffel das heiße Metall in eine Reihe mit sechs Löchern gegossen. Das werden Glöckchen für seine Enkelkinder – damit sie, wenn die Gießerei verschwunden sein wird, nicht vergessen, daß sie aus einer Glockengießerfamilie stammen. W.S.