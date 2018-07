Perlen im Haushalt sind selten geworden, und künstliche Perlen – Geschirrspülmaschinen, Kühlschränke, Staubsauger, elektrische Kaffeemühlen und Waschmaschinen – erreichen eben doch nicht den Glanz, den eine echte Perle dem Haushalt verleiht. Wer könnte daher nicht verstehen, daß ein Pfarrer im Niedersachsenlande – seinen Namen wollen wir verschweigen – freudig aufatmete, als er im Kirchenblatt der Diözese Hildesheim schwarz auf weiß folgendes geschrieben sah: „Seriöse Dame, 52, sucht Stellung als Haushälterin in frauenlosem, möglichst Pfarrhaushalt.“

Der Pfarrer lud die seriöse Dame zu einer unverbindlichen Vorstellung ein. Nun, es war fürwahr eine Perle. Mit zurückhaltender Eleganz gekleidet, der deutschen Sprache durchaus mächtig, der sie zudem durch das spitze harmburgische s-t Vertrauenswürdigkeit zu verleihen wußte. Nicht zu alt und nicht zu jung – was konnte sich der Pfarrer schon Besseres wünschen. Er zögerte denn auch nicht lange und ging frohen Herzens zum Gottesdienst in dem Bewußtsein, sein Haus wohlbehütet zu wissen. Gemessenen Schrittes kehrte der Pfarrer vom Gotteshaus zurück. Er bemerkte in seiner Versunkenheit gar nicht, daß die Perle nicht öffnete und er selbst zum Schlüsselbund greifen mußte. Drinnen im Pfarrhaus sah es freilich gar nicht so aus, als hätte eine fürsorgliche Hand dort Ordnung geschaffen, vielmehr waren einige Behältnisse geöffnet, darunter auch die Kirchenkasse und die Privatschatulle des Herrn Pfarrers. Insgesamt an die 2000 DM fehlten – mitsamt der Perle.

Das Schmuckstück wurde wiedergefunden – in einem der besten Hotels am Bodensee. Die Dame hatte die 2000 Mark fast bis auf den letzten Pfennig ausgegeben. Vor dem Kadi versuchte sie ihre Selbsthilfeaktion damit zu entschuldigen, der Herr Pfarrer sei ihr zu nahe getreten. Ihr Vorstrafenregister indessen und die Tatsache, daß die Art ihres bisher ausgeübten Gewerbes jegliche Prüderie ausschließt, ließen den Richter den Appell an die Milde überhören. Die Perle muß einige Jahre ins Zuchthaus. Woraus man erneut erkennen mag, wie selten echte Perlen sind. –ast