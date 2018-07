–ge, Bremen

In dem einst von Rudolf Alexander Schröder ausgestatteten Senatssitzungssaal des neuen Rathauses herrschte – soweit es das Verhältnis zwischen den dort versammelten Pressevertretern und den Fraktionsvorsitzenden der Parteien betrifft – eine ausgesprochen gereizte Stimmung. Sichtlich betroffen hatte Bremens weißhaariger Bürgerschaftspräsident August Hagedorn (SPD) soeben verkündet: der ohnehin seit Jahren heftig umstrittene Neubau des Parlamentsgebäudes am historischen Marktplatz müsse einstweilen vertagt werden; die Bauverwaltung sei auf Grund neuer Berechnungen zu der Überzeugung gelangt, daß die für dieses Projekt festgelegte oberste Kostengrenze von acht Millionen DM nicht eingehalten werden könne.

Diese Nachrchicht schlug wie eine Bombe ein, denn erst am 9. Oktober hatte der Senat dem Parlament unter Hinweis auf entsprechende Auskünfte der gleichen Bauverwaltung mitgeteilt: Nach den „vorliegenden Kostenübersichten ist die schlüsselfertige Herstellung des Gebäudes im Rahmen der von der Bürgerschaft bewilligten Mittel möglich“. Verblüfft vernahmen die Pressevertreter nun aus dem Munde Hagedorns, daß die reinen Baukosten nach amtlicher Berechnung rund 13,7 Millionen DM betragen würden – eine Steigerung also um 2,7 Millionen DM, und das binnen fünf Wochen!

Die bohrenden Fragen nach den Ursachen für diese Verteuerung brachten keine Klärung, sondern nur Verdruß, der sich in bissigen Bemerkungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Richard Boljahn entlud. So bleibt vorerst in ein mildtätiges Dunkel gehüllt, wie es ausgerechnet bei diesem, seit Jahren aus städtebaulichen und finanziellen Gründen stark umkämpften Großprojekt zu einer solch blamablen „Panne“ kommen konnte.

Oder ist das alles, so fragen sich viele Bremer skeptisch, gar keine Panne, sondern nur der Beweis dafür, daß hier von Anfang an mit zu niedrigen Zahlen operiert wurde – und zwar entweder aus gutem Glauben oder aus Gründen politischer Opportunität? Boljahn sprach in diesem Zusammenhang lediglich von einem „Rechenfehler“, der anscheinend bei der ursprünglichen „theoretischen Massenberechnung“ unterlaufen sei. Doch wer möchte den Experten der Bauverwaltung eine solche Stümperei zutrauen? Und wenn ja, welche Fehler mögen sich dann vielleicht noch in der jüngsten, ebenfalls theoretischen 10,7-Millionen-Berechnung verbergen?

Wie sich die Dinge weiter entwickeln werden, vermag unter diesen Umständen niemand mit Gewißheit zu sagen. Da die Ausschreibungsfrist gerade erst abgelaufen ist und die sich daraus ergebenden Angaben erst noch ausgewertet werden müssen, dürften bis zu einer endgültigen Entscheidung sicher noch einige Monate ins Land gehen. Hagedorn hat deshalb zunächst die Auftragserteilung gestoppt, um kein Präjudiz zu schaffen.

Draußen am Marktplatz, schräg gegenüber vom Rathaus – aus dem man – wie das Beispiel zeigt – offenbar doch nicht immer klüger herauskommt als man hineingeht – ist allerdings nichts mehr zu stoppen: Die Bauarbeiter haben die Baustelle bereits hergerichtet...