Von Uwe Nettelbeck

Der Hamburger Freihafen auf der einen, weitläufige Industrieanlagen auf der anderen Seite; Gaswerke links, Güterschuppen rechts; verpestete Luft: das ist die Umgebung. Dort, im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, im Erdgeschoß eines häßlichen Mehrfamilienhauses, in zwei zusammengelegten Wohnungen, arbeitet seit acht Jahren unverdrossen ein Mann. Er kann von sich sagen – er tut es aber ohne Stolz –, daß er der einzige Mann in Hamburg ist, der sich bislang gefunden hat, eine Arbeit zu tun, für die es noch keinen Namen gibt.

Daß es ihn gibt, zeugt einmal von einer bedauerlichen Misere, zum andern aber auch von der Entschlossenheit und der Einsicht der hamburgischen Behörden, Abhilfe zu schaffen, schrittmachend voranzugehen. Helmut Holländer, ein bescheidener, stiller Mann – er ist 33 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder –, ist nämlich „Kindergärtner“ – zumindest hat es den Anschein. Er ist es nicht, er ist mehr; nur fehlt, wie gesagt, bisher seiner Tätigkeit die treffende Berufsbezeichnung. „Erzieher“ nennt er sich.

Sehr hohe Forderungen werden an ihn gestellt. Nur unterstützt von drei Kindergärtnerinnen (diesmal trifft die Bezeichnung zu), einer Wirtschafterin und zwei Hausgehilfinnen leitet er in provisorisch anmutenden Räumen ein Kindertagesheim für fünfundvierzig Kinder. Seine Zöglinge kommen aus der umliegenden Wohngegend – man scheut sich, die Lager, Baracken und Mietskasernen, die in Wilhelmsburg wie in jeder anderen Großstadt stehen, so zu bezeichnen. Die Eltern der Kinder wollen oder können sich keine ordentliche Wohnung leisten; meist gehen beide Elternteile zur Arbeit, oft sind die Mütter alleinstehende Frauen. Die Umgebung ist trostlos: nur Industrie, keine Grünflächen, keine Spielplätze; vier Gaststätten, und ein Flohkino. Kein Wunder, daß die Kinder dort gefährdet sind, weil ihre unerfreuliche Umwelt dem Abgleiten, auf die schiefe Bahn an allen Ecken und Enden Vorschub leistet.

Bisher gab es für die Kinder nur die Schule – in der sie aber nur einen Teil des Tages verbringen – und allenfalls Kindergärten, diese aber auch nur für die Kleineren. Sobald sie aber in die Hände der Fürsorge gerieten oder geraten mußten, gab es nur eine Lösung: Trennung von den Eltern, Einlieferung in sogenannte Vollheime, Heime für Schwererziehbare und Schwachbegabte. So sicher diese Heime ihre Existenzberechtigung haben, so leicht kann man sich Fälle denken, in denen man Kinder davor bewahren könnte, wenn man sich rechtzeitig um sie kümmerte. Deshalb, weil die Kinder oft (oder meistens) nicht durch eigene Schuld oder Veranlagung, sondern durch die Ungunst der Umstände, unter denen aufzuwachsen sie gezwungen sind, in diese Anstalten geraten. Denn nicht selten ist dies nur die erste Station auf einem beklagenswerten Weg nach unten.

Holländer nun versucht, rechtzeitig etwas zu tun. Er betreut Kinder, die gefährdet, aber noch keineswegs verdorben sind. Sein Heim füllt eine Lücke: Es nimmt die Kinder auf, die man nicht mehr, auf der Straße lassen kann und die man doch noch nicht in ein Vollheim stecken möchte. Wiederum auch nicht nur diese, sondern auch ganz normale Kinder aus ordentlichen, aber ärmlichen Verhältnissen.

Die Kinder sind alle freiwillig dort. Niemand zwingt sie, niemand die Eltern. Den Antrag bei der Fürsorgebehörde stellen meist die Eltern selbst. Sie verpflichten sich, je nach Einkommen dreißig Pfennig bis zu 2,50 Mark täglich zu bezahlen (auf 2,50 Mark rundet der Staat immer auf), und Holländer nimmt die Kleinen unter seine Fittiche. Manchmal ist es auch die Fürsorgebehörde, die dem Vormundschaftsgericht vorschlägt, von einer Einlieferung in ein Vollheim abzusehen und es mit Holländer zu versuchen.