Die Sachbuch Verleger scheinen sich in zunehmendem Maße zu bemühen, von Übersetzungen (vorwiegend aus dem Englischen) loszukommen und Originaldarstellungen zu veröffentlichen. Dabei gelingt es nicht immer, die richtige Ausdrucksform zu finden. Eine Gefahr besteht darin, daß nun wirklich alle nur erreichbaren „Auch“-, „Selbst“- und Gelegenheitsschriftsteller zu Worte kommen, weil man in manchen Verlagsbüros augenscheinlich der Ansicht ist, schon ein Minimum an fleißiger Archivarbeit rechtfertige den Preis von 16,80 DM, zumal man immer noch eine größere Drucktype nehmen kann, wenn die eingeplante Seitenzahl nicht erreicht wird. Gelegentlich verfällt man aber auch in das andere Extrem: Das Sachbuch wird zum Fachbuch. Es verliert an Anschaulichkeit in dem Maße, wie das unverhältnismäßig große Tatsachenmaterial zunimmt. Eine trockene, nüchterne Darstellung kann von Vorteil sein, wenn es gilt, ein Informationsbedürfnis zu befriedigen; Interesse läßt sich selten damit wecken.

So hat man denn nach kritischer Umschau auch in diesem Jahr den Eindruck, es fehle an „schöpferischen Dilettanten“, an Leuten also, die mit Freude, etwas Fabulierkunst und mit einem gerüttelt Maß an – vorhandener oder erworbener – Sachkenntnis dem aufnahmebereiten Leser ein kleines Stückchen dieser Welt so darzustellen wissen, daß er dieses Teilstück vorübergehend für den Mittelpunkt hält.

Wenn nun an dieser Stelle nur Bücher eines einzigen Verlages, eines Veteranen der Sachbuchherstellung, besprochen werden, dann geschieht das keineswegs, weil sich der Verfasser nicht der deutlichen Unterschiede zu anderen Verlagen bewußt wäre, sondern weil er glaubt, daß ihm eine gewissermaßen „beispielhafte“ Erörterung ermöglicht, deutlicher und eindeutiger zu sagen, was ihm in diesem Zusammenhang aufgefallen ist.

Zwar ist die Zahl 36 nicht jubiläumsverdächtig, auch wüßte ich mit ihr keine besondere Bedeutung zu verbinden, sondern nur den Wunsch, der 36. Band von

„Durch die weite Welt“, das große Buch für jeden Jungen, mit über 500 ein- und mehrfarbigen Abbildungen und einer fünffarbigen Ausklapptafel; Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart; 400 S., 14,50 DM

möge zugleich der letzte dieser Serie gewesen sein. Der „Zwang der Reihe“ hat sich hier verbunden mit einer bemerkenswerten Bequemlichkeit seitens der Herausgeber. Da ist keine Möglichkeit ungenutzt gelassen, großen Industriefirmen Gelegenheit zu „freundlicher Unterstützung“ durch Überlassung von Bild- und Informationsmaterial zu geben. Dagegen wäre nichts zu sagen, hätte man die dadurch eingesparte Summe dazu verwendet, etwa statt des rechtschaffen langweiligen Hausillustrators G. Koch (der den überwiegenden Anteil der Illustrationen beisteuerte) mehrere, vielleicht einfallsreichere Graphiker zu beschäftigen oder durch Zahlen von Lizenzgebühren das Niveau der Kalauer, Anekdötchen und Geschicklichkeitsspiele um ein geringes zu heben. Wenigstens zwei der Autoren erkannte ich wieder. Sie müssen schon in „Durch die weite Welt“ geschrieben haben, als mir noch – wie jenem Leser, der auf dem Waschzettel erwähnt ist – „immer dieselbe Tante“ zu Weihnachten einen Band schenkte. Deshalb darf ich wenigstens die Hoffnung hegen, daß diese Herren in den verdienten Ruhestand getreten sind, wenn der – wohl unvermeidliche – 50. Band erscheint.

Einfallsreichtum, geschlossene Darstellung und Übersichtlichkeit zeichnen