Christoph Meckel ist mit seinen bisherigen Lyrikbüchern „Hotel für Schlafwandler“ und „Nebelhörner“, mit seiner Prosa „Im Land der Umbramauten“ und nicht zuletzt mit seinen symbolreichen Graphikbänden schnell und nachhaltig bekannt geworden. Der ernste Charme seiner Gedichte und die ruhige Kraft seiner Prosa haben überzeugt. Den bunten Erfindungen und den mitunter erschreckenden Visionen hat Meckel in seinen Arbeiten Selbständigkeit und Festigkeit gegeben in einer klaren, einfachen, direkten Sprache. Jetzt ist ein neues Gedichtbuch von ihm erschienen –

Der Band bringt nur noch wenige Gedichte von der Art der Verse in früheren Publikationen Meckels; an die Stelle der zarten Leichtigkeit surrealer Einfälle in „Nebelhörner“ treten wuchtigere Bilder, die unverhüllt zeitkritischen Aussagen („In diesen Tagen“) verstecken sich jetzt mitunter in parabelartigen Gedichten, wie überhaupt mehr Handlung und weniger Bekenntnis diese Verse erfüllt. Es gibt sogar drei Versuche in der heute so scheel angesehenen Gattung der Ballade.

Meckels Gedichte, die sich kaum noch des Reims bedienen, sind länger geworden. Prosagedichte treten auf, die zuweilen ganze Geschichten nach der Art der „Begebenheiten“ aus dem „Land der Umbramauten“ erzählen. Auch wird erstmals, so im Titelgedicht „Wildnisse“, das Genre des Landschaftsgedichts erprobt. Hier sind (um Meckels Charakterisierung der Verse Bobrowskis zu verwenden) die „Worte gesetzt wie schwere Steine, absolut, raumaufreißend“, aber die „Ebenen“ Bobrowskis füllen sich unter der Hand Meckels mit Bewegung und Phantasie.

All das kennzeichnet eine Entwicklung, die bei einem so jungen Autor (Meckel wurde 1935 in Berlin geboren) vorauszusehen war: den Rückzug. Meckels aus der poetischen Naivität in neue Formen der Verbindlichkeit. Das zeigen die Widmungsgedichte an Nelly Sachs, Johann Peter Hebel, Francisco Goya und Hieronymos Bosch oder das Prosagedicht „Mörike“ – Gedichte, in denen Meckel sich sein eigenes poetisches Tun bewußt macht, indem er es in die Verbindung mit der Tradition stellt:

Du lebst noch, Bosch!

Deine Delphine, hab ich mir sagen lassen

verzehren ein Käuzchen zur Mahlzeit, und deine