Offene Preisherabsetzungen können, wie billige Verkaufswochen der Buchhändler in Skandinavien und der Schweiz beweisen, den Umsatz in flauen Zeiten beleben und das Lager freimachen für neue Bücher. Warum kann dieses natürliche Wirtschaftsverhalten bei uns nicht praktiziert werden? Weshalb muß es sich auf Saisonartikel wie Kalender beschränken? Warum soll wirklich nur der "Ramschhandel" die Möglichkeit kaufmännischer Kalkulation unter dam Paradoxon "Modernes Antiquariat" haben, während zu gleicher Zeit bei den Ladenbuchhändlern das kaufmännische Denken verkümmert und der Wettbewerb sich auf die sogenannten qualitativen Nebenleistungen wie das Sortiment, die Beratung, den Service sowie die Kreditierung (43 % des Umsatzes) beschränkt? Es scheint, daß hier der Kartellriemen in der sogenannten buchhändlerischen Verkehrs- und Verkaiifsordnung (WO) sehr eng geschnallt wird, um jede Diirchlöcheirung des Festpreissystems zu verhindern.

Die Einkaüfspoliiuik und damit die Verkaufsbemühungen des Sortiments werden ibei der Preisbindung heute weitgehend durch die "Handelsspannenstrategie" der Verleger bestimmt. Die vertikale Preisbindung gibt dem Verleger jedenfalls ein Instrument in die Hand, mit dem er um die Gunst des Buchhandels buhlen kann, je nachdem, wie groß er die Handelsspanne bemißt oder nach Mengen staffelt. Hohe Rabatte geben dem Sortimenter einen Anreiz, sich für die betreffenden Bücher besonders einzusetzen. Niedrigere Rabatte, insbesondere bei Fachbüchern, dagegen führen dazu, daß das Interesse der Lagerhaltung beim Handel gering ist oder sich auf umsatzstarke Betriebe konzentriert.

Unbestreitbar also ist, daß bei festen Preisen die Sortimenter, mit Hilfe der Strategie der Handelsspannen durch die Verlage manipulierbar werden können. In welchem Umfang, hängt nicht zuletzt vom "Typ" des Buchhändlers ab. Die Breite und Tiefe des Sortimente ist für den Buchhandel bei fehlender Preiskonkurrenz heute das entscheidende Wettbewerbsinstrument. Häufig genug geschieht es, daß ein neuer Kunde nicht mehr den Laden betritt oder ein alter eines Tages fortbleibt, wenn ihm spontane Kaufwünsche nicht sofort erfüllt werden können, weil das Buch seiner Wahl nicht am Lager ist. Die Möglichkeiten des Buchhändlers, den Kunden mit fester Kauf ?. Vorstellung auf einen anderen Titel abzulenken, sind begrenzt.

Der Wettbewerb über das Sortiment hat bei gestiegenen Ansprüchen der Kunden und der Flut der Neuerscheinungen (1961 allein 23100 Titel) den durchschnittlichen Lagerbestand pro Beschäftigten von 3800 DM (1951) auf 5600 DM (1961) anwachsen lassen. Interessant ist, daß die Taschenbücher, die heute die Regale überborden lassen, an der Titelproduktion nur mit knapp 5 % beteiligt sind. Sie belasten die Lagerhaltung wegen iines niedrigen Preises und der hohen Umschlagsgeschwindigkeit weniger finanziell als räumlich. Die kostspieligere Lagerhaltung wird vom Sortimenter gern in der Diskussion ins Feld geführt, wenn die Sprache auf die verbesserte Ertragssituation im Buchhandel kommt. Die Gewinne seien zum größten Teil wieder ins Lager gesteckt worden, hört man oft, etwa in dem Sinne: "Gewinne, die wir re investieren, sind doch keine Gewinne " Diese These, bei der einfach ausgedrückt, Liquidität mit Rentabilität verwechselt wird — stimmt selbst dann nicht, wenn man damit die Zinsbelastung für die Lagerhaltung meint. Denn die Lagerhaltung ist beim Buchhandel keinesfalls so teuer, wie man glauben möchte. Mit 5600 DM pro Beschäftigten ist das Lager verhältnismäßig "billig", denn der übrige Einzelhandel hat 8900 DM pro Mitarbeiter finanziell im Lager gebunden. Auch die 4 4fache Umschlags_geschwindigkelt des Lagenkapitals ist bei den Sortimentern wesentlich günstiger als in anderen Branchen. Schuhgeschäfte zum Beispiel schlagen ihr Lager im Jahr nur 2 5 mal, Texoilgeschäfte 3 2, Hausratgeschäfte 3 0 und Uhren- und Schmuckgeschäfte 1 6 mal um. Mithin halben diese Branchen eine relativ kostspieligere Lagerhaltung als der Buchhandel, bei dem ein Buch im Schnitt 83 Tage auf Lager liegt, bis es einen Käufer findet.

Wie hoch wird die "kaufmännisch kulturelle" Funktion der Buchhändler, von der wir sprachen, honoriert? Wie haben sich Kosten und Gewinne entwickelt? : Nach den Erhebungen des Institutes für Handelsförschung beträgt die Handelsspanne im Sortinientsbuchhandel durchschnittlich 30 4 o. Da dem Handel für Belletristik etwa 40 % Rabatt auf den Verkaufspreis gewährt werden, wenn nicht über den Großhandel bezogen oder einzeln beim Verkg bestellt wird (35 °o), und bei wissenschaftlicher Literatur und Zeitschriften die Spanne etwa 25 % aasmacht, erscheint der errechnete Schnitt von 33 4 °o eher etwas niedrig.

Die durchschnittliche Spanne ist in den letzten Jahren von 25 7 auf 30 4% ständig gestiegen (ilso um etwa 18 %), Der am Gesamtumsatz gemessene Kostenanteil erhöhte sich dagegen nur um 11%. Infolgedessen konnten die Sortimenter itren steuerlichen Reingewinn von 5 8% auf 8 3 % vom Umsatz ausweiten, mithin um mehr a!s 43 % erhöhen- Das ist weit mehr als eine "leichte Verbesserung der Gewinnprozentsätze", die das Institut für Handelsforschung aus den Zählen glaubt ablesen zu können. Die Gesamtgewinne sind sogar noch weitaus kräftiger empor