Die Aktien der Blatzheim AG Köln, sind zwar keine Börsenwerte, dennoch hat sich die Verwaltung dieser drittgrößten Aktiengesellschaft im deutschen Hotel- und Gaststättengewerbe entschlossen, künftig halbjährlich über den Geschäftsverlauf zu berichten. Der Publizitätsgedanke greift also um sich. Wenn auch die nicht zur Publizität verpflichteten Unternehmen zu dem Kreis jener Firmen stoßen, die in angemessenen Fristen für eine Orientierung der interessierten Öffentlichkeit sorgen, wird es möglich sein, ein einigermaßen zuverlässiges Bild über die Entwicklung in den einzelnen Branchen zu gewinnen. Davon können die Kapitalanleger nur profitieren!

Was weiß Blatzheim nun zu sagen? In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 1962/63 (20. 2.) sind die Umsätze um 29,4 % erhöht worden, obwohl der Sommer in der Bundesrepublik auch in diesem Jahr nicht gerade fremdenverkehrsfreundlich war. Blatzheim führt die Umsatzsteigerung zum größten Teil darauf zurück, daß bessere Getränke und bessere Speisen verlangt werden. Gerade bei Weinen seien höhere Preisklassen gefragt. Die Konjunkturabschwächung habe dem „süßen Leben“ noch keinen Abbruch getan. Auch die küchenführenden Blatzheim-Betriebe berichten, daß die zusammengestellten Menüs preislich höher lagen als in den früheren Jahren. Bevorzugt wurden im Hinblick auf die „schlanke Linie“ die leichteren Speisen. Betrüblich für die Kämpfer gegen die Getränkesteuer ist die Bemerkung: Dort, wo die Getränkesteuer abgeschafft worden ist, sind keine Umsatzsteigerungen eingetreten!

Um die Klagen über die Personalschwierigkeiten kommt auch Blatzheim nicht herum. Im Vordergrund steht die Zunahme der Diebstähle. Der nur durch Diebstahl verursachte Verlust von Silber und Wäsche ist unverhältnismäßig hoch. Blatzheim gibt die Schuld dem Aushilfspersonal, das wegen der Personalknappheit eingestellt werden mußte. Über die Ertragslage des Unternehmens wird nur andeutungsweise etwas gesagt. Es heißt lediglich, daß man mit dem Ergebnis der ersten Monate durchaus zufrieden ist. K. W.