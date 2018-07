Inhalt Seite 1 — Geschäft zwischen Tür und Angel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Achtung konsumentent

Kann ich einmal die Hausfrau sprechen?“ Jeden Tag wird diese Frage viele tausend Male an irgendwelchen Wohnungstüren gestellt. Und so höflich sich die Damen und Herren vor der Tür auch geben, so energisch kommt es meistens von jenseits der Tür zurück: „Danke – wir kaufen nichts.“ Die andere Masche: „Wir wollen nichts verkaufen. Wir wollen nur unverbindlich etwas vorführen.“ Wer nachdenkt, weiß jedoch: Vertreter sind keine Allein-Unterhalter, die dem Besuchten einen angenehmen Nachmittag machen möchten. Sie wollen verkaufen.

Die verschiedenen Methoden des Verkaufs von Tür zu Tür – früher schlicht „Hausieren“ genannt – sind inzwischen so allgemein bekannt, daß die meisten auch dem höflichsten Vertreter gegenüber gewappnet sind. So werden „echte Perser“ nur noch von ganz Dummen auf diese Weise „besonders billig und direkt vom Schiff“ erworben. Den Käufern ist nicht zu helfen, wenn sie nicht den berechtigten Verdacht haben, daß diese Art „Perser“ aus Düren im Rheinland stammen, wo eine solide und beachtliche, aber eben keine persische Teppichindustrie sitzt. Es gibt eben noch Dümmere, die nicht gegen das Aufschwätzen gewappnet sind. Vor Gericht erfuhr man kürzlich von einem Vater, der für die Berufsfortbildung seines Sohnes einen Schreibmaschinenkursus in Fortsetzungen samt Schreibmaschine erwarb. Sein Sohn ist fünf Jahre alt.

Die meisten Käufer zwischen Tür und Angel wollen heute sichergehen und kaufen nur noch bekannte Markenartikel. Sie werden in der Regel gut und prompt bedient und können manchmal gegenüber dem Kauf beim Einzelhändler kleinere Beträge einsparen. Lohnt sich das?

Trotz dieser Einsparungen sollte man den so überaus höflichen Damen und Herren an der Wohnungstür skeptisch gegenübertreten. Sie sind clevere Leute. Sie haben eine alte Regel: Vorgeführt ist so gut wie verkauft. Denn viele Hausfrauen fühlen sich nach der Vorführung geradezu verpflichtet, das Angebotene zu kaufen.

Aber selbst beim besten Markenartikel sollte man vorsichtig sein. Diese Leute wollen dem Kunden etwas verkaufen, was er im Augenblick gar nicht haben will. Und selbst: Dann soll der Kunde ja nicht eine, sondern seine, des Vertreters Küchenmaschine erwerben, der, um Druck zu machen, von der „einmaligen, nie wiederkehrenden Chance“ redet. Das stimmt nur selten. Der Einzelhändler, gewiß aber die Einzelhändler des Wohnortes haben diese Chance auch zu bieten, wenn sie eine ist.

Das eigentliche Dilemma beginnt aber erst lange Zeit nach dem Kauf, wenn eine Reparatur notwendig wird. Dann sind die freundlichen Damen und Herren gar nicht mehr so freundlich und dienstbeflissen – wenn man sie überhaupt findet. Wer einmal versucht hat, den Kundendienst zu bestellen oder ein Ersatzteil zu bekommen, der ist von solchen Käufen oft geheilt.