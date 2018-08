Die Hamburgische Electricitäts-Werke AG, Hamburg, kommt nicht zur Ruhe. Ständig gerät sie in die Schußlinie der Parteipolitik, was der Vorstand selbst bedauern mag, weil auf diese Weise seine Arbeit keinesfalls erleichtert wird. Wir berichteten kürzlich darüber, daß die HEW ihr Kapital dringend erhöhen müßte, um „deckungsstockfähig“ zu bleiben. Andernfalls kann sie sich bei der Versicherungswirtschaft nicht mehr die erforderlichen Investitionsmittel beschaffen. Über diese Kapitalerhöhung kam es in der Hamburger Bürgerschaft, dem hamburgischen Parlament, zu einer Debatte, deren Ergebnis die Besitzer jener 25 % HEW-Aktien, die sich noch nicht im Besitz der Hansestadt Hamburg befinden, brennend interessieren sollte.

Die CDU trat im Hinblick auf die gespannte hamburgische Haushaltslage (Flutkatastrophe) dafür ein, daß der Staat auf die Ausübung des auf ihn entfallenden Bezugsrechtes verzichten sollte. Damit würde dem Staat allerdings die erst in letzter Zeit zusammengekaufte Dreiviertelmehrheit wieder verloren gehen. Und dagegen wandte sich der SPD-Finanzsenator Dr. Weichmann. Er nannte für seine Haltung eine Reihe von Gründen. So sprach er von den steuerlichen Vorteilen, die eine 75 %-Mehrheit mit sich bringt. Er gab auch zu bedenken, daß im Entwurf zum neuen Aktiengesetz die Mehrstimmrechtsaktien abgeschafft werden sollen, so daß man auch von der Stimmenzahl her die 75 % des Kapitals brauche, um weiterhin den alleinentscheidenden Einfluß ausüben zu können. Wenn auch nicht unbedingt einzusehen ist, warum die Stadt in diesem Fall so „stark“ sein muß, so wird man doch über diesen Punkt sachlich diskutieren können.

Aber das Gespräch würde sich, das steht nach der Bürgerschaftsdebatte wohl fest, nur an der Oberfläche bewegen. Die SPD ist der Ansicht, daß eine ordnungsgemäße Versorgung der Hansestadt mit Strom und Wärme nur dann sichergestellt werden kann, wenn der Staat in dieser Gesellschaft nahezu allein regiert. Sinn der HEW-Tätigkeit sei es, so wurde dem Sinne nach gesagt, die Bevölkerung mit Strom und Wärme zu versorgen, ohne auf eine Profiterzielung achten zu müssen. „Die HEW werden nicht betrieben, um Gewinn zu erzielen, sondern um eine volkswirtschaftliche Aufgabe zu erfüllen!“

So, jetzt wissen die freien HEW-Aktionäre, woran sie sind. Von der hamburgischen SPD, die sich seit Ende des letzten Krieges um die Ausschaltung des Privatkapitals bei der HEW und der Hamburger Hochbahn bemüht, konnte niemand eine andere Stellungnahme erwarten. Betrüblich ist jedoch, daß sich gerade die FDP in Hamburg in die Front der Gemeinwirtschaftler stellte. Ihr Sprecher meinte: „Hier handelt es sich um öffentliches Vermögen, das für das öffentliche Wohl verwaltet wird!“

Jetzt muß man doch wohl fragen: Glaubt die FDP, daß die HEW besser und wirtschaftlicher arbeiten wird, wenn auch die letzten freien HEW-Aktionäre vergrault worden sind? Die HEW-Aktie galt in Hamburg immer als ein Papier der „kleinen“ Leute, die eine sichere Anlage für ihre Ersparnisse und eine möglichst gute Rendite wünschten. Wenn man jetzt Gewinne für unerwünscht erklärt, so sollte man wissen, wer die Leidtragenden dieser auf Weltanschauung ausgerichteten Politik sind. Es steht der FDP schlecht an, diese Dinge nur deshalb zu vergessen, weil sie mit der SPD in der gleichen Koalition ist.

K. W.