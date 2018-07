"Bücher gehen nichf von selbst, sondern sie müsr sen vertrieben werden. Ein deutsches Buchhändlerkartell ist notwendig für die Erhaltung und Kräftigung des Sorfimenterstandes, denn die Aufhebung des Festpreises würde den Zusammenbruch des weifverzweigten Sortimenfernetzes zur Folge haben " "Das Festpreissysfem hebt den Absatz keinesfalls, sondern bringt nur eine unverhälinismäfjige Erhöhung der Kosten mit sich. Das weifverzweigte Sortimenfernefz kostet mehr als es nützt; es streicht einen hohen Bruttogewinn ein und verhindert durch sein Gewicht im Börsenverein die Direktlieferung der Konsumenten wenigstens durch die wissenschaftlichen Verlage, die im Sortiment unzureichend gefördert werden " Diese Argumente für und wider die Preisbindung im Buchhandel stammen weder von uns, noch sind sie neueren Datums. Sie sind weitaus älter, als es ihr aktueller Inhalt und die Diskussion in "DIE ZEIT" (Nr. 36 ff ) vermuten lassen. Die Ansichten wurden bereits 1895 von L. Pohle ("Das deutsche Buchhändlerkarteil") und 1903 vom K. Bücher ("Der deutsche Buchhandel und die Wissenschaft") vorgebracht, in einer Zeit also, in der nach der Krönerschen Reform von 1888 auf Drängen der Provinzbuchhändler der feste Ladenpreis bereits endgültig eingeführt worden waor. Kein Wunder, daß diese aggressiven Thesen damals im huchhänidlierischen Lager einen Sturm hervorriefen, der die erhebliche Windstärke der Leserbriefe aus dem Sortimenterstande an DIE ZEIT als Folge der Diskussion Willi Bongard kontra Rudolf Walter Leonhardt noch weit übertroffen hatte.

Nun, da wieder Windstille eingekehrt ist — nach Ermittlungen Beauftragter des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels bestehen "maßgebliche Kreise" in Bonn, >danHiwr auch Burtdeswimchafts<m>inister Erhard, wegen des angeblich damit verbundenen kulturpolitischen Risikos nicht mehr auf der Beseitigung der Preisbindung für, Verlagserzeugnisse —, möchten wir aus Anlaß des bevorstehenden Weihnachtsgeschäftes die Gelegenheit wahrmehmen, einen nüchternen Blick aus vorwiegend betriebswirtschaftlicher Sicht auf die Buchhandelsbrandbe zu werfen.

Bei unserer Betrachtung stützen wir uns vor allem auf das umfangreiche Zahlenweuk, das der Börsenverein des deutschen Buchhandels in einer gündlkhen Untersuchung "Buch und Buchhandel in Zahlen 1962" veröffentlicht hat, und auf die ausgezeichnete Studie von Meyer Dohm (Der westdeutsche Büchermarkt), in dar bereits 1957 die Preisbindung für Verlagseraeugnisse wissenschaftlich analysiert worden ist. Die Durcbschnittszihlen, die wir verwenden, wenden als repräsentativ betrachtet, weil sich von den rund 3760 BuchEinzelhändiern in der Bundesrepublik rund 1?0 Sortimenter aller Größenklassen fortlaufend ai den Erhebungen des Instituts für Handelsforschung an der Universität Köln beteiligen, und lotalerhebungen des Börsenvereins die Zahlen jeweils erhärten.

Es ist erstaunlich, welche Vorstellungen sich Außenstehende über die Gewinne im Einzelhandel im allgemeinen und im Ladenbuchhandel im besonderen machen. Meist werden Handelsspanne und Gewinn gleichgesetzt. Daß auch der Buchhandel Funktionen erfüllt, die volkswirtschaftlich notwendig sind und Kosten verursachen, wird dabei meistens übersehen oder unterschätzt. Der Buchhandel ist das Bindeglied zwischen Euchhersteller und Käufer. Aus der "Raumüberbrückungsfunktion" und der Sortimentstätigkeit, der der Ladenbuchhandeil seine Fachibezeichnung "Sortimenter" verdankt, entstehen die Kosten des Buchhandels. Das Sortimentieren — die wesentliche Aufgabe des Einzelhandels schlechthin — kostet Zeit, Erfahrung und Geld.

Händlerische oder kulturelle, risikoreiche oder übervorsichtige Verhaltensweise sowie Standort und Kundenkreis bestimmen die Tiefe und Breite des Sortiments und damit Lagerhaltung und Kosten des Buchhändlers.

Wenn man beim Buchhandel von der "Maklerfanktion", das heißt der Aufgabe der Markterschließung sowie der Interessenwahrung und Beratung von Käufern und Verlegern, spricht, gehen die Ansichten darüber auseinander, inwieweit die Branche dieser Aufgabe noch gerecht vird und werden kann. Schon die Frage, ob Buchhändler eine kulturelle Aufgabe haben oder einfach Kaufleute sind, erhitzt die Gemüter. Unter den älteren Sortimentern trifft man viele mit einem gewissen Stamdesbewußtsein. Sie überbetonen meistens den geistig kulturellen Aspekt ilrer Tätigkeit und stemmen sich gegen wirtschaftlich rationale Verhaltensweisen, die sie für sich — zumeist aus voller Überzeugung — leugnen.

Daneben gibt es die "reinen" Kaufleute, die nach Meinung der Idealisten ohne "buchhändler sche Gesamtverantwortung" handeln. Sie betreiben ihr "Business" kaufmännisch rational, wie jeder andere vernünftige Einzelhändler. Zwischen beiden "Typen" dürfte das Gros zu finden sein, das den geistig kulturellen Bereich durchaus mit dem kaufmännisch materiellen zu vereinen weiß. Sie gewähren — um nur ein Beispiel zu nennen — dem Gehilfen Prämien, damit se "Ladenhüter" jeder Art, die schon lange auf den Regalen stehen, an den Mann bringen. Mit der kulturellen Aufgabe läßt säch das katim in Einklang bringen. Aber immerhin ist es eine betriebswirtschaftlich einwandfreie Verkaufspolitik. Ob sie jedoch wirklich nützlicher ist als eine offene Preisherabsetzung, die der Kunde selbst erkennen und zu seinem Vorteil mutzen kann; und bei der der Buchhändler seine unabhängige Beratungsfunktion nicht zu gefährden braucht (Prämien machen den Gehilfen manipulierbar), erscheint allerdings zweifelhaft.