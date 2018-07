Inhalt Seite 1 — Herbst in der Wirtschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wirtschaftsprognosen, zur Herbstzeit vorgelegt, haben meist den Charakter eines Rückblicks. Die Monate des letzten Quartals sollen als Symbol für den Wirtschaftsablauf des ganzen Jahres gelten.

Auf die Feiertage hin nehmen die Produktion und vor allem der Umsatz noch einmal einen tüchtigen Anlauf, und es entscheidet sich in diesen Wochen, ob die Kaufleute mit 1962 zufrieden sein können. Gleichzeitig projiziert jeder Geschäfts-, mann den bisherigen Verlauf in die nahe Zukunft. Er möchte aus seinen jüngsten Erfahrungen heraus für die nächsten Monate ein Urteil fällen.

Zwar sind die dem Wirtschaftsablauf innewohnenden Unwägbarkeiten selbst groß; noch bedeutsamer aber ist der Einfluß exogener Faktoren, wie z. B. der Politik, des Wetters auf das wirtschaftliche Geschehen. Darf man sich deshalb überhaupt in eine Prognose wagen? Man darf es zweifellos tun, wenn man sich nur immer der einschränkenden Bedingungen für eine Voraussage klar bewußt ist. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt zu diesem Punkt in seinem neuesten Konjunkturbericht für die Entwicklung 1963 recht deutlich:

„Wirtschaftlichen Vorausschätzungen liegen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Prämissen zugrunde. Ohne Annahmen über das politische Klima, in dem Menschen investieren, konsumieren und öffentliche Ausgaben beschließen, ist keine ökonomische Prognose denkbar.“

Aus diesen Feststellungen lassen sich klar die Bedingungen einer vernünftigen Prognose ableiten. Man wird die Kriegsgefahr und die politischen Spannungen in der Zukunft als „normal“, d. h. unverändert einsetzen und nur unter dieser Prämisse aus den eigentlich wirtschaftlichen Indikatoren Schlüsse ziehen dürfen.

Setzen wir also den Fall: Vom Außenhandel her werden in den nächsten Monaten keine großen Impulse zu erwarten sein. Wahrscheinlich gibt die Integrationsbewegung in der EWG dem Export noch auf einige Zeit eine gewisse Expansionschance. Doch wird von dieser Seite kaum ein beachtlicher Konjunkturimpuls ausgehen. Die Importe in die Bundesrepublik nehmen so lange noch zu, als die relative Kostenstruktur in den umliegenden Industrieländern günstiger ist als in der Bundesrepublik. Der einheimische Markt wird also gekennzeichnet durch eine außerordentlich gute Versorgung bei wahrscheinlich eher stabilen Preisen.

Das Sozialprodukt für 1962 (so schätzt das DIW in Berlin) wird in der Bundesrepublik um etwa 3%, real gemessen, ansteigen. Die Produktivitätszunahme in unserer Wirtschaft wird sich dabei auf etwa 3,5 % belaufen, woraus wir deutlich sehen, daß die zur Verfügung stehenden Arbeitskraftreserven voll ausgeschöpft sind. Die Preise bei den Investitionsgütern haben sich im 2. Halbjahr 1962 stabilisiert und werden auch in den nächsten Monaten nicht mehr klettern. Im Konsumgütersektor wird man mit einer saisonalen Preisbewegung über den Winter rechnen müssen.