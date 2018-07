Kuba-Raketenbasen durch Chlorophyll-Effekt enttarnt

Die sowjetischen Raketenbasen auf Kuba waren sorgfältig getarnt; und doch wurden sie entdeckt. Wie war dies möglich? Mit bloßem Auge waren manche Stellungen, auch aus niedriger Flughöhe, nicht auszumachen, aber auf den Fotos, die die Aufklärungsflugzeuge zurückbrachten, waren die militärischen Anlagen sichtbar. Des Rätsels Lösung: die Aufklärung arbeitete mit Infrarot-Photographie.

Die Infrarot-Photographie gilt gegenwärtig als eine der wichtigsten Sicherungen gegen Überraschungsangriffe, weil sie auch solche militärische Anlagen aufspürt, die durch besondere Tarnung einer „normalen“ Beobachtung entzogen sind. Ihr Erfolg beruht auf einer Ausnutzung jener Lichtwellenlängen, die im Spektrum außerhalb des sichtbaren Rots liegen.

Allerdings halten nicht alle photographischen Wunderdinge, die über die Infrarot-Technik berichtet werden, der wissenschaftlichen Nachprüfung stand. Beispielsweise muß die Behauptung, Infrarot durchdringe nahezu ungehindert Dunst und Wolkenschleier, erheblich eingeschränkt werden. Eine viel größere Bedeutung kommt dem sogenannten Chlorophyll-Effekt des Infrarots zu. Alle natürlichen Grünflächen erscheinen auf dem Infrarotfilm sehr dunkel oder – was das gleiche bedeutet – im Positiv auffallend hell. Übrigens verhält sich das bei Wasserflächen genau umgekehrt, so daß schon durch diese beiden Effekte die Infrarotaufnahme einer Landschaft wesentlich mehr „Information“ liefern kann als eine gewöhnliche Aufnahme mit sichtbarem Licht. Mit besonders empfindlichen Ein- und Mehrschichtfilmen gelingt außerdem eine Differenzierung von Grüntönen, die auch feine, mit bloßem Auge noch gar nicht wahrnehmbare Unterschiede anzeigt.

Diese Möglichkeiten hat sich die militärische Aufklärung zunutze gemacht. Es gibt Aufnahmematerialien, die das Blattgrün lebender Pflanzen in einem ganz bestimmten, charakteristischen Farbton wiedergeben. Dieser Farbton braucht keineswegs grün zu sein, denn er soll ja nur als eine Art „Signal“ für lebendes Grün dienen. Wenn nun Blätter, Zweige oder ganze Pflanzen abgeschnitten und als Tarnmaterial verwendet werden, dann kann ihr Grün dem Auge noch für eine verhältnismäßig lange Zeit unverändert erscheinen. Trotzdem sind im inneren Gefüge solcher Pflanzenteile und in ihren Farbstoffen Veränderungen im Gange, auf die der Spezialfilm mit einem veränderten Farbton reagiert. Der Filmauswerter kann also „Tarngrün“ und natürliches Grün unterscheiden. Das gleiche gilt übrigens auch für Tarnanstriche. Sie mögen im Ton noch so genau auf das umgebende Pflanzengrün abgestimmt sein, sie verraten sich trotzdem, weil solche Anstriche die Infrarotstrahlung absorbieren.R. E.