Zerfallene Gesellschaft zwischen Hoch haus und Eigenheim

Von Bob Frommes

Mit der provozierenden Frage „Ist die Nachbarschaft Unsinn?“ hatte Irene Zander ihren Bericht über den Weltkongreß für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung in Paris geschlossen. Er trug die Überschrift: „Braucht der Mensch ‚ein bißchen Dreck‘?“ (ZEIT Nr. 38.) Hier gibt nun der Luxemburger Bob Frommes, der die Diskussion in Paris geleitet hat/eine Antwort mit der liebenswürdigen Begründung: „Es bedrückt mich, feststellen zu müssen, daß ich von einer intelligenten Frau völlig mißverstanden worden bin. Das kann wohl nur an mir liegen.“ Die Gefahr ist groß, daß Schlagwörter sich wie Nebelschwaden auf die Gemüter senken. Zu diesen Schlagwörtern gehört die „Nachbarschaft“, sei es als Form menschlicher Gemeinschaft, sei es als städtebauliche „Nachbarschaftseinheit“. Der [Verfasser des folgenden Aufsatzes ist als Fachmann für Wohnungswesen, Städtebau, Wohnungs- und Mietpreispolitik Mitglied mehrerer internationaler Gremien.

Ist die Nachbarschaft Unsinn? Immer wieder und seit Jahren schon wird behauptet, daß sich der Sinn für Nachbarschaft gerade, in den neuen Vierteln nicht einfinde; daß Neurosen sich breitmachten, Selbstmorde zunähmen, Halbstarke Rekorde schlügen. Stimmt das? Und, genauer formuliert: Liegt es wirklich an der Nachbarschaft? Was ist falsch an der Nachbarschaft?

Ich möchte bestätigen, daß es alle diese Gefahren, die Irene Zander in ihrem Bericht aufzählte, wirklich gibt. Doch kann man das nicht so rundheraus erklären. Sie zeigen sich nicht alle gleichermaßen in allen Nachbarschaften, und in anderen wiederum spürt man gar nichts davon.

Irene Zander machte mir den Vorwurf, ich, der Diskussionsleiter in Paris, hätte alle Hinweise gegen die Nachbarschaft unterdrückt. Dagegen muß ich mich entschieden wehren. Ich konnte lediglich nicht zulassen, daß das Prinzip der Nachbarschaft abgelehnt wird, weil hier und da in der Ausführung einmal ein Fehler unterlief. Andere, hochstrebendere, gigantischere Lösungen sind viel schlechter und würden zweifellos mehr an den gleichen Fehlern kranken. Von nichtssagenden Schlagwörtern wie „flexible Raumgestaltung“ möchte ich mich nicht ungesehen einfangen lassen. Sachlich hätte ich gern darüber diskutiert; das habe ich auch angeregt, aber es kam nicht dazu.

Rund um eine Schule