Heiße Redeschlachten auf dem Zweiten Vatikanum

Papst Johannes XIII. mag mit seinem Konzil bisher durchaus zufrieden sein. „Es läßt sich gut an“, so bekannte er schon vor nun sechs Wochen, als die fast 2500 Konzilväter des 2. Vatikanums mit ihren Beratungen und Debatten begannen. Und er hatte seitdem keinen Grund, seinen Ausspruch von damals zu revidieren. Der Papst, bekannt nicht nur für seine freimütig-ironische Gelassenheit, sondern auch für seinen festen Willen, mit dieser ökumenischen Mammutversammlung in Rom eine Wendemarke in der Geschichte der katholischen Kirche zu setzen, sträubte sich von Anbeginn an gegen ein Konzil der „Ja-Sager“, der widerspruchslosen Akklamation.

„Man kommt nicht zu einem Konzil, als ob man ein Museum besucht“. Auch an dieses Wort des Papstes erinnern sich in diesen Tagen viele der Teilnehmer und Beobachter des römischen Kirchenparlaments. Im Petersdom weht ein „frischer Wind“: Auch hier gibt es Kontroversen, prallen die Ansichten hart aufeinander, kommt es zu unvorhergesehenen Zwischenfällen. Die landläufige Meinung, in Rom hörten die Bischöfe auf, „mit ihrem eigenen Kopf zu denken“, gilt nicht mehr.

Das Mikrophon abgeschaltet

Eine Begebenheit war es vor allem, die kürzlich in der Ewigen Stadt am Tiber die Runde machte. Sie ist bezeichnend für die Stimmung auf diesem Vatikanum, typisch für das Temperament der Eminenzen, und auch für die Kluft, die sich zwischen den Orthodoxen und den Fortschrittlichen unter den Konzilsvätern aufgetan hat. Es war auf einer der letzten Generalkongregationen. Der italienische Kurienkardinal Alfredo Ottaviani wandte sich gegen die Bestrebungen seiner Gegner, das liturgische Schema zu modernisieren. Als er die vorgeschriebene Redezeit von zehn Minuten überschritten hatte, ermahnte ihn der Plenums-Präsident, der holländische Kardinal Alfrink, sich kurz zu fassen. Doch der streitbare Italiener beachtete den Einwand nicht, sondern verteidigte seinen Standpunkt mit immer neuen Argumenten und Warnungen. Da wurde dem 72jährigen kurzerhand das Mikrophon abgeschaltet; viele der Oberhirten auf der Gegenseite quittierten diese höchst ungewöhnliche, aber gerechte Entscheidung des Vorsitzenden mit unverhohlenem Beifall. Ottaviani, ergrimmt über solche Kundgebung des Mißfallens, blieb den Beratungen zehn Tage lang fern.

Nun zählen Vorfälle, die der Mächtigste unter den italienischen Kardinälen auslöste, im Vatikan nicht gerade zu den Seltenheiten. Schon oft machte Ottaviani, geachtet, doch auch umstritten als Sekretär des Heiligen Offiziums, als unnachsichtiger Wächter der katholischen Glaubens- und Sittenlehre, von sich reden – nicht immer zur Zufriedenheit des Heiligen Stuhls. So mußte der Vatikan die Wogen glätten, als der Kardinal im Januar 1960, kurz vor der Reise des damaligen Staatspräsidenten Gronchi nach Moskau, in einer Predigt gegen die katholischen Linkspolitiker wetterte, und der Vatikan war zu Dementis gezwungen, als Ottaviani in Zeitungsartikeln die Entspannungstendenzen in der Democrazia Cristiana verdammte.

Stets dann, wenn sich der unerschrockene und eigensinnige Kardinal zu weit auf das Feld der profanen Politik hinauswagte, mußten seine Kirchenoberen besänftigen und korrigieren. Vielen gilt er heute als das „enfant terrible von St. Peter“ – ein Beiname, den Ottaviani vielleicht nicht einmal ohne Stolz zu akzeptieren bereit wäre.