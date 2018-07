Wall Street und die von Amerika abhängigen europäischen Börsen sind besserer Stimmung. Zwangsverkäufe in Paris sind nicht mehr zu befürchten. Die französische Börse beginnt daher wieder, ein Eigenleben zu führen. Zunächst schmerzen noch immer die Wunden der letzten Monatsliquidation am Terminmarkt. Zu spekulativen Engagements fehlt einstweilen der Mut. Am Kassamarkt dagegen lassen sich bereits laufend kleine Käufe feststellen, von denen die Gesamttendenz gehalten wird. Die Umsätze bewegen sich auf niedrigem Niveau. Durch die ungewöhnliche Flüssigkeit des Geldmarktes begünstigt, ist aber eine bemerkenswerte Festigkeit am Markt aller festverzinslichen Werte eingetreten.

Schon jetzt läßt sich übersehen, daß die Bilanzen für das Jahr 1962 besser ausfallen werden als für 1961, das nicht schlecht war. Eine Herabsetzung der Dividenden ist daher keinesfalls zu erwarten, obwohl infolge zahlreicher Emissionen ein nicht unwesentlich erhöhtes Aktienkapital zu verzinsen sein wird. Fast alle Bezugsrechte auf die zur Zeit zahlreichen Kapitalerhöhungen, an deren Spitze jetzt Montanunternehmungen stehen, werden ausgeübt. Das französische Sparkapital hat auch in der Baisse nicht verkauft. Jetzt versucht es, seine Bestände abzurunden und durch Hereinnahme junger Aktien zu verbilligen. Gelegentlich finden auch Umtauschoperationen statt, durch die Sonderbewegungen ausgelöst werden.

Besonders günstig dürften die großen Elektrizitätsgesellschaften, Nahrungsmittelunternehmen, Warenhäuser und Automobilwerke abschließen. Diese Erwartung macht sich schon jetzt in den Kursen geltend. Banken können auf ein gutes Jahr 1962 zurückblicken. In ihren Bilanzen sind aber Sensationen nicht zu erwarten. Dagegen dürften Versicherungsgesellschaften mit ungewöhnlich guten Resultaten aufwarten. Viele Versicherungen werden wieder Gratisaktien ausgeben, um die Dividenden nicht erhöhen zu müssen. Ein anderer Gesichtspunkt ist für die Bilanzgebarung der Eisen- und Stahlgesellschaften vorauszusehen. Sie werden keinesfalls Dividendenerhöhungen vornehmen, da sie voll in einer Investitionsbewegung stecken und gezwungen sind, den größten Teil ihrer flüssigen Mittel zur Selbstfinanzierung zu benutzen. Die chemische Industrie wird gleichfalls Vorsicht in ihrer Dividendenpolitik üben, da sie trotz ausgezeichneter Mengenkonjunktur durch scharfen internationalen Wettbewerb eine Minderung ihrer Gewinnmargen befürchten muß.

