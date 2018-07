Ob sie nun in den großen Regalen standen oder auf dem Boden, in Reih und Glied, im Kreis oder im Viereck; ob sie aus Leder, Pappe oder Stoff waren, die Gepäckstücke am Schalter 2 – jedes hätte wohl lieber für sich allein gestanden.

Ich zeigte dem Beamten in der Gepäckaufbewahrung einen Koffer, der in einer Ecke stand; in der Mitte war er gewölbt, und oben hatte er – Druckstellen, und dazwischen war ein Fleck, tief eingerieben.

"Der steht aber nicht vorschriftsmäßig da", sagte der Beamte, "Koffer soll man nie hochkant hinstellen, sondern quer."

"Und wo bleibt meiner?"

"Der Kollege wird ihn schon finden. Es sind zwar schon Koffer geplatzt, geknallt hat es drinnen auch schon, Schlösser sind plötzlich ganz von selber aufgesprungen, aber gefehlt hat noch keiner."

"Ist denn nachts auch jemand hier?"

"Es ist immer jemand hier. Heute nacht bin ich hier, obwohl der Bahnhof von halb drei bis vier geschlossen ist."