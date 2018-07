Nun endlich doch, nach so vielen halben Sachen,ein gelungener Abend im Hauptmann-Jahr: Gustav Burmesters Inszenierung der „Rose Bernd“. Dabei war dies eine sehr sonderbare Angelegenheit, halb Film, halb Theater, halb Fernsehspiel – zwischendurch, zur atmosphärischen Verdeutlichung wohl, auf Kulturfilm-Manier Kornfelder und Holsteinsche Scheunen ins Bild holend: eine Aufführung also ohne eigentliche Regie-Handschrift und ganz und gar ohne Stil. Ein Mischprodukt.

Und dennoch eine sehr eindrucksvolle Kunstveranstaltung, die denn wohl doch durch Burmester zustande gekommen ist, der trotz aller filmischen Zubereitung dicht am Theaterstück geblieben ist (im Gegensatz zu Staudtes „Rose-Bernd“-Film). Er hat den Text sehr vernünftig in Haupt- und Nebenstränge gegliedert, und er hat es sogar geschafft, daß am Ende neben die Tragödie des Mitleids die der Fremdheit tritt, was ja der eigentliche Untertan dieser neuen Variation desalten „Kindsmörderin“-Themas ist. Sonst aber gehörte der Abend ganz Ida Krottendorf und Marianne Hoppe, die – von Otto Bolesch abgesehen – nicht nur in moralischer, sondern auch in schauspielerischer Hinsicht ihre männlichen Partner deklassierten, von denen einige über das erlaubte Maß hinaus chargierten. Ida Krottendorf hat sich für das Fernsehen endgültig als Darstellerin ersten Ranges etabliert.

William Dieterle der neulich mit einem anderen Beitrag zum Hauptmann-Gedenkjahr, mit seiner verunglückten Adaption von Gabriel Schillings Flucht“, Schiffbruch erlitt, lieferte jetzt einen sehr hurtig und amüsant arrangierten Pirandello ab: die philosophische Komödie „Das Vergnügen anständig zu sein“. Der intellektuell-gesellschaftskritische Motor der Geschichte allerdings, der verwegene Gedanke, eine Sozietät durch Einhaltung der Spielregeln aus den Angeln zu heben, kam in seiner paradoxen Aggressivität nicht sehr zum Vorschein. Um so mehr aber der geistreiche Witz und der schlagfertige Dialog des ironischen Traktats, in dem sich Friedel Schuster und Erich Fiedler auf bewährte Boulevard-Manier angenehm präsentierten; nur Uta Sax war mit der Herstellung heiterer Nonchalance noch merkbar überfordert. lupus