Gewalt gegen die Gewaltlosen

Indien ist in schwerer Bedrängnis. Der Grenzkonflikt mit den angreifenden Chinesen hat sich zu einem regelrechten Krieg ausgeweitet, und zu Beginn dieser Woche hat Ministerpräsident Nehru zum erstenmal auch von der Möglichkeit einer offiziellen Kriegserklärung gesprochen. Indien werde nicht kapitulieren, sagte er und fügte die erstaunliche Bemerkung hinzu, dies sei „der erste Unabhängigkeitskampf Indiens“.

Die chinesischen Erfolge in Assam haben Indien während der letzten Tage an den Rand der militärischen Katastrophe gebracht. Die Stadt Walong ist gefallen, das Verwaltungszentrum Bomdila desgleichen; damit stehen die Chinesen schon fast in der Ebene von Assam. Schon werden Vorbereitungen für die Evakuierung der Provinz getroffen, und New Delhi erwägt jetzt eine Luftoffensive gegen die rückwärtigen Verbindungen der Angreifer.

Auf jeden Fall ist der Rahmen des Grenzkonflikts gesprengt. Erklärt oder unerklärt, ein Krieg ist im Gange. Längst geht es den Chinesen nicht mehr um die MacMahon-Linie; sie haben sich höhere Ziele gesteckt. Welche Ziele? Vielleicht hoffen sie, in Assam die Ölfelder zu erobern und dann auszubauen. Öl nämlich ist der empfindlichste Engpaß Chinas. Die eigene Produktion beträgt nur 6,5 Millionen Tonnen, und etwa 3 Millionen Tonnen liefert die Sowjetunion den Chinesen (jährlicher Verbrauch der Bundesrepublik 45 Millionen Tonnen). China ist also in seiner Ölversorgung noch immer entscheidend auf die Sowjetunion angewiesen. Sollten die Chinesen vielleicht Indien angreifen, um von Rußland unabhängig zu werden? Th. S.